Interim-CEO VRT begint aan delicate ontmijningsoperatie

Leo Hellemans zet vandaag zijn overleg verder met verschillende sleutelfiguren bij de VRT. Zijn eerste opdracht is een uitweg te zoeken uit het conflict rond Peter Claes dat de openbare omroep zwaar verdeelt. Makkelijke opties heeft hij niet.

Hellemans ging gisteren, na de persconferentie waarop hij werd voorgesteld als tijdelijk opvolger van de ontslagen topman Paul Lembrechts, meteen aan de slag om greep te krijgen op het bestuur van de VRT. Ook vandaag consulteert hij verschillende topmanagers.

Die gesprekken zullen grotendeels draaien rond de vraag die de VRT al weken bezighoudt: wat moet gebeuren met Peter Claes, de directeur Media & Productie die na een aanvaring met Lembrechts op non-actief werd gezet? Claes won een belangrijke veldslag doordat de Vlaamse regering Lembrechts aan de deur heeft gezet, maar daarmee is het pad voor zijn terugkeer nog lang niet geëffend.

Claes blijft immers grote weerstand opwekken in brede geledingen van de omroep. Om te beginnen bij zijn eigen collega’s in het directiecollege, die enkele weken geleden in een brief aan de raad van bestuur lieten verstaan dat ze geen vertrouwen hebben in de man. Claes wordt omschreven als een manager met goede ideeën en een sterke visie, maar ook als een deloyale en eigengereide collega.

Gevoeligheden

De vraag is of Hellemans de brokken gelijmd kan krijgen. De interim-CEO is daar in elk geval de geknipte man voor, klinkt het bij verschillende bronnen. Hij kent alle betrokken partijen en weet heel goed waar de gevoeligheden liggen. Ook zijn verstandhouding met Claes was altijd goed – Hellemans promoveerde die laatste zelf tot zijn huidige functie in 2015.

De verwachting is dat de interim-CEO op zijn minst een poging zal ondernemen om Claes aan boord te houden. Of de man ook zijn topfunctie kan behouden, is een andere vraag. ‘Misschien krijgt hij een troostprijs met een of andere adviesopdracht buiten het directiecollege. Al zou het in tijden van besparingen erg cynisch zijn om speciaal voor hem een functie in het leven te roepen’, zegt een bron.

Een andere mogelijkheid is om Claes wel in het directiecollege te houden, maar dan met andere verantwoordelijkheden die minder overlappen met de andere directiefuncties. Een van de klachten over Claes is dat hij met zijn beslissingen over de media-investeringen van de VRT zijn collega’s vaak zonder overleg voor voldongen feiten plaatste. Onder Lembrechts werden die conflicten niet goed beheerst, klinkt het. Meteen ligt daar een belangrijk aandachtspunt voor de volgende CEO.

Oorlogsverklaring

Als Claes aanblijft, is het uitkijken of de andere directieleden daarmee kunnen leven, of dat ze de eer aan zichzelf houden en zelf opstappen. Hellemans zal die mogelijke nevenschade goed moeten afwegen.

Maar Hellemans moet niet alleen de andere directieleden overtuigen. Ook de vakbonden en andere vertegenwoordigers van het personeel noemen het ‘onaanvaardbaar’ en een ‘oorlogsverklaring’ als Claes aanblijft. Door een 24 urenstaking uit te roepen voor volgende maandag hebben de bonden al getoond dat ze bereid zijn het zware geschut in te zetten.

Hellemans houdt voorts best rekening met mogelijke ‘strategische lekken' uit het rapport van Fabiaan Van Vrekhem. De vennoot bij HR-consultant Accord moest bemiddelen tussen Lembrechts en Claes, maar slaagde er niet in de twee rond de tafel te krijgen. De inhoud van zijn verslag werd niet openbaar gemaakt, maar zou volgens de tegenstanders van Claes bezwarende informatie over hem bevatten.

Gezichtsverlies

Als het te moeilijk blijkt Claes aan boord te houden lijkt de enige uitweg om de man alsnog te ontslaan. Dat zou wel gezichtsverlies betekenen voor VRT-voorzitter Luc Van den Brande, die gezien wordt als de ‘beschermheer’ van Claes, en voor de raad van bestuur die eerder tegen zijn ontslag heeft gestemd. Maar als Hellemans alle andere opties heeft uitgeprobeerd en een stevig dossier heeft, zouden ook zij wellicht met het ontslag instemmen.

Intussen moet de Vlaamse regering zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger voor Lembrechts, die de belangrijke beheersovereenkomst mee kan onderhandelen. In die overeenkomst moeten belangrijke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de VRT. Zo stelt de vraag zich hoe de omroep in het digitale tijdperk nog een voldoende breed publiek kan bereiken met cultuur en informatie. En uiteraard, de vraag hoeveel middelen de VRT daarvoor krijgt en hoeveel ze zelf ‘uit de markt’ mag halen.