Irritante babyhaai maakt Brusselse investeerders blij

De Koreaanse YouTube-hit 'Baby Shark' jaagt ouders van jonge kinderen de gordijnen in. Maar voor een obscure investeerder met kantoor aan de Brusselse Kunstlaan klinkt de song vooral als een rinkelende kassa.

Doe uzelf een plezier en zoek het nummer 'Baby Shark' niet op als u dit artikel leest. Ouders die thuis een kleuter van vier met een smartphone of tablet in bereik hebben rondlopen kunnen u meteen vertellen waarom: het Koreaanse kinderriedeltje is met de beste wil van de wereld niet uit het hoofd te krijgen.

'Baby shark, Doo Doo Doo Doo Doo.' U hoeft maar een zin te horen en uw weekend is gegarandeerd verpest.

De originele 'Baby Shark'-video.

Maar dat staat blijkbaar niet in de weg dat 'Baby Shark' goed op weg is om een mondiale hit te worden. De song werd al liefst meer dan 2 miljard keer bekeken. Afgelopen zomer haalde het liedje al de Britse hitlijsten, en deze week maakte 'Baby Shark' zijn debuut op plaats 32 van de iconische Amerikaanse Billboard Hot 100. Om u een idee te geven van hoe uitzonderlijk dat is: volgens de krant The New York Times slaagde zelfs een icoon als Jimi Hendrix er maar één keer in zijn carrière in de Billboard Top40 te halen.

Bart De Wever en ex-Playmates

Een instant internethit, zoals het eveneens Koreaanse 'Gangnam Style' enkele jaren terug, is ‘Baby Shark’ alleszins niet. De song werd drie jaar terug op YouTube gelanceerd door Pinkfong, een kanaal dat deel uitmaakt van de Zuid-Koreaanse start-up Smart Study en dat zich specifiek toelegt op entertainmentclips voor jonge kinderen.

Aanvankelijk brak ‘Baby Shark’ niet al te veel potten, tot een Amerikaans voormalig Playboy-model, Amanda Cerny, een jaar geleden besloot er een dansje rond te doen tijdens een Indonesische tv-show.

N-VA-voorzitter De Wever doet de Baby Shark-dans

Niet veel later begonnen tal van razend populaire K-popgroepjes het nummer te coveren. Een hype was geboren. Aanvankelijk doken vooral in Oost-Azië fimpjes op waar bedrijven, politici en politieagenten een haaiendansje deden. Intussen zijn we zelfs al blootgesteld aan YouTube-clipjes waarin Antwerps burgemeester Bart De Wever zich waagt aan de ‘Baby Shark-challenge’.

SmartStudy heeft dus een goudader aangeboord met ‘Baby Shark’, en dat vertaalt zich ook in de cijfers. Resultaten voor de voorbije maanden zijn er nog niet, maar in het eerste jaar van de hype zag SmartStudy zijn omzet al nagenoeg verdubbelen naar omgerekend 13,6 miljoen euro. Wellicht zijn de omzetcijfers daar intussen een veelvoud van.

Beurshype

Dat is niet alleen uitstekend nieuws voor Kim Min-seok, de oprichter en hoofdaandeelhouder van SmartStudy. Ook een resem Koreaanse mediabedrijven en investeringsmaatschappijen hoort de kassa rinkelen. De uitgever Samsung Publishing, die bijna 21 procent van SmartStudy controleert, steeg alleen dit jaar al meer dan 40 procent in waarde op de beurs van Seoul.

2 miljard Youtube-views Het 'Baby Shark'-dansje werd intussen al meer dan 2 miljard keer bekeken op Youtube.

Zelfs in financieel Brussel mist ‘Baby Shark’ zijn impact niet. Zij het indirect: een van de aandeelhouders van SmartStudy is namelijk NXC, de holding van de Zuid-Koreaanse gaminggigant Kim Jung-ju. Dankzij het succes van zijn onlinegamingbedrijf werkte die zich op tot een van Zuid-Korea’s rijkste personen, maar hij zet zich sinds enkele jaren steeds nadrukkelijker in de markt als private-equityinvesteerder via zijn vehikel NXMH. Dat is opvallend genoeg in België gevestigd, met een hoofdkantoor aan de Brusselse Kunstlaan en een Belgisch managementteam.

Bitcoins en babystoelen

Dat managementteam blijft het liefst onder de radar. Maar weinig professionals in de sector blijken NXMH te kennen. En als we NXMH contacteren voor extra informatie over de investeringsstrategie, krijgen we te horen dat niet met de pers wordt gepraat.