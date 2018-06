Jan Callebaut: ‘In de grond zijn we allemaal angsthazen'

Hij geldt nog steeds als een toonaangevend marketeer. Maar na een hartinfarct vorig jaar beseft Jan Callebaut dat het tijd is voor een generatiewissel. Ontbijt met De Tijd.

Dat we pas om 10 uur afgesproken hebben voor dit ontbijt heeft niets te maken met het feit dat Jan Callebaut (62) graag uitslaapt. Integendeel, hij heeft al een ochtendlijke afspraak achter de rug in zijn kantoor in Affligem. En straks moet hij in Groot-Bijgaarden zijn voor een nieuw gesprek. Om niet in een wegrestaurant op de E40 of een saaie industriezone te belanden, ontmoeten we elkaar op een terras in het nabijgelegen Dilbeek, met zicht op het imposante gemeentehuis.

Het zijn drukke dagen voor de marketeer. Eerder deze week stelde hij samen met enkele partners zijn Callebaut Collective voor, een samenwerkingsverband waar klanten voor de verschillende domeinen van het steeds complexere marketingvak terechtkunnen, van marktonderzoek tot e-commerce.

Ontbijt met De Tijd Dilbeek, 10 uur, Verwenkaffee. Met de marketeer praten we over de psychologie van gamers, de revolutie in de media en de paradox van de N-VA.

Officieel dient het collectief om beter te kunnen inspelen op de snel evoluerende behoeftes van de klant in de digitale wereld, maar Callebaut is niet te beroerd om toe te geven dat er een achterliggende reden is. ‘Dit is een generatiewissel. Ik hoef niet meer alle touwtjes in handen te hebben, maar ik wil mijn rol spelen als pingpongpartner van jonger talent’, zegt Callebaut, terwijl hij twee miniontbijtkoeken en broodjes met confituur, ham en kaas bestelt.

Maar er zit meer achter. Vorig jaar kreeg Callebaut een hartinfarct. ‘Ik verloor het bewustzijn op het vliegtuig van Brussel naar Genève. Toen ik weer bijkwam, zat er iemand over mij heen gebogen om me te onderzoeken. Door een gelukkige speling van het lot bleek dat het hoofd cardiologie van een groot ziekenhuis te zijn, die op de rij achter me zat. Hij diende mij alle pillen tegen hartfalen toe die zo’n vliegtuig aan boord heeft en vroeg de piloot rechtsomkeer te maken. Twee uur later lag ik al op een Brusselse operatietafel om stents ingeplant te krijgen.’

Callebaut weegt nu twintig kilo minder en is weer helemaal fit, maar het voorval zette hem aan het denken over zijn zakelijke erfenis. ‘Ik wou niet dat mijn bureau WHY5Research te afhankelijk werd van één persoon. Het is nu klaar om ingebed te worden in een groter geheel. En door mijn kennis ten dienste te stellen van een nieuw collectief met specialisten, van wie ik een deel zelf opleidde, is alles gereed voor de opvolging.’

Niet dat zijn rol uitgespeeld is. Integendeel, zegt Callebaut. ‘Door de nieuwe privacywetten in Europa moeten bedrijven voorzichtig zijn met individuele gegevens en opnieuw met steekproeven van anonieme groepen gaan werken om inzicht te krijgen in hun klanten. Dat is het vak waarmee ik groot geworden ben.’

Gamers

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Ook de consument verandert niet wezenlijk, vindt Callebaut. ‘Kijk naar jonge gamers. Aanvankelijk dacht iedereen dat het om individualisten ging die zich terugtrokken uit de maatschappij. Maar wat bleek? Al snel werden vooral games populair die je online in groep speelt. En nu komen al die gamers samen tijdens fysieke toernooien waar 20.000 mensen naar komen kijken. In de grond is niets veranderd aan de fundamentele psychologie van de mens. We gaan allemaal op zoek naar relaties. Ook gamers, ja.’

Callebaut werd bekend door als jonge onderzoeker zijn bevindingen over statistisch marktonderzoek in een zelf uitgegeven boek te gieten en dat gratis naar honderden bibliotheken over de hele wereld te sturen. Dat krikte zijn geloofwaardigheid op en in geen tijd geraakte hij binnen bij grote spelers als Coca-Cola en Unilever. Zijn marktonderzoeksbureau Censydiam groeide uit tot een gereputeerd bedrijf met 16 vestigingen in 16 landen. Hij verkocht het in 2006, maar heeft met zijn nieuw bedrijf WHY5Research nog steeds grote klanten als Douwe Egberts, Heineken en Spadel in portefeuille.

Daarnaast richt hij zich op Vlaamse familiebedrijven. ‘Die worstelen enorm met de opkomst van e-commerce. Dit is de grootste economische revolutie uit mijn carrière. Zeker in de kleinhandel hebben veel spelers te laat beseft wat er op hen afkwam. De winkelstraten lopen gewoon leeg. Mocht ik een lokale Open VLD-politicus zijn die wil scoren met de lokale verkiezingen, ik zou het wel weten: met goede marketing kan je de middenstand in het centrum van je gemeente een boost geven, zoals Roeselare bewijst.’

Je leeft niet van je vrienden, maar van je kennissen. Want zij vullen je dagen. Jan Callebaut Marketeer

Dat Callebaut zoveel aanzien geniet in de Vlaamse politieke, media- en bedrijfswereld komt doordat hij zijn analyses onderbouwt met fundamentele inzichten. Bijvoorbeeld over de toekomst van de kleinhandel in de stad. ‘De draaicirkel van de consument zal weer kleiner worden, omdat we allemaal een groen schuldgevoel krijgen. Een sector die daaronder zal lijden, is het vliegverkeer. Kijk maar naar de Universiteit Gent, die beslist heeft om zestig verplaatsingen in Europa voortaan met de trein of de bus te doen. De consument in de stad zal ook niet zo ver meer willen rijden om te gaan winkelen. En hij zal beseffen dat e-commerce lang niet zo ethisch is als het lijkt: tien kartonnen dozen door Zalando thuis laten leveren om er dan acht terug te sturen is misschien ook een circulaire economie, maar dan niet in de oorspronkelijke betekenis van het woord.’

VRT

Met zijn marktinzichten bepaalde Callebaut achter de schermen jarenlang de marsrichting van de VRT. Ook nu nog geeft hij om de twee weken strategisch advies aan CEO Paul Lembrechts en Peter Claes, directeur Media en Productie. In tegenstelling tot vroeger is het maatschappelijke debat over de rol van de VRT vrij rustig, maar volgens Callebaut is dat maar tijdelijk. ‘Het is stilte voor de storm. De grote vraag die op de VRT afkomt, is hoe ze nog voldoende mensen kan informeren, inspireren en verbinden. Met StuBru en MNM lukt dat nog vrij aardig, maar een zender als Radio 1 is bijna uitgegroeid tot een reservaat van oudere gelijkgestemden.’

Jongeren willen nog geïnformeerd worden, zegt Callebaut, maar ze laten zich veel meer leiden door anderen. Facebook-vrienden, bekende YouTubers of een mediafiguur als Linde Merckpoel die de nieuwe generatie aanspreekt met vlogs (videodagboeken). ‘Je moet je creativiteit als mediabedrijf ook gebruiken om andere kanalen te zoeken. Waarom zou je niet samenwerken met banken, die dagelijks enorm veel gebruikers op hun website krijgen?’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

De grootste revolutie in het medialandschap van de jongste maanden vindt Callebaut de aangekondigde verhuizing van de redacties van De Persgroep en Medialaan, zodat alle journalisten van onder meer VTM, Het Laatste Nieuws, Humo en De Morgen in het centrum van Antwerpen belanden. ‘Dat is ongezien: een van de belangrijkste mediaspelers laat Brussel los. Dat heeft zowel maatschappelijke als politieke gevolgen: de files rond Antwerpen zullen plots meer aandacht krijgen dan die van Brussel. En Antwerpen zal zich nog meer ontwikkelen als het politieke centrum van Vlaanderen, in navolging van het feit dat de machtigste politicus van het land er burgemeester is.’

Politiek

Met Jan Callebaut als gesprekspartner is het moeilijk niet bij de politiek te belanden. Als adviseur hielp hij Yves Leterme (CD&V) aan 800.000 voorkeurstemmen en tot 2014 gaf hij ook advies aan diens partijgenoot Kris Peeters. Zijn bureau doet marktonderzoek voor verschillende partijen. Onlangs nog publiceerde hij een studie over het merk België, waarin hij aantoont dat de deelname van de N-VA aan de federale regering België paradoxaal genoeg versterkt heeft, en de appreciatie van de Vlamingen voor ons land zelfs groter gemaakt heeft dan die van de Franstaligen.

‘Het communautaire zal nog wel even de kop opsteken bij de verkiezingen om te vermijden dat het Vlaams Belang stemmen kaapt,’ voorspelt Callebaut, ‘maar fundamenteel wordt dat niet. De boodschap van de N-VA aan de Franstaligen is: ‘Luister, jullie zijn welkom in België als minderheid, maar dan moeten jullie wel aanvaarden dat onze Vlaamse belangen het primaat zijn van het federale bestuur.’’

Callebaut spreekt met rustige en zachte stem, maar zijn betoog is moeilijk te stoppen. Het succes van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt hij relatief, omdat Maggie De Block (Open VLD) op hetzelfde departement ook enorm populair werd. ‘Het is makkelijk om mensen te bespelen rond de toestroom van migranten. Want in de grond zijn we allemaal angsthazen. De psychologische wetenschap heeft dat aangetoond: na ons dertigste richten we ons op zekerheden als werk en familie en krijgen we een fundamentele schrik van verandering. Het zou van echt leiderschap getuigen om daar niet lichtzinnig mee om te springen. Want een bevolking die zichzelf niet vernieuwt, heeft geen toekomst.’

Infarct

De opkomst van e-commerce is de grootste economische revolutie uit mijn carrière. De winkelstraten lopen gewoon leeg. Jan Callebaut Marketeer

Callebaut neemt een voorzichtig slokje van zijn koffie. ‘Na mijn infarct mag ik niet meer dan anderhalve liter vocht per dag opnemen, om mijn hart te sparen. Ik probeer me daar zo veel mogelijk aan te houden’, glimlacht hij. Wil hij het niet kalmer aan doen nu hij de dood in de ogen gekeken heeft? ‘Na de verkoop van Censydiam heb ik al eens een jaar genomen om te freewheelen. Ik besefte toen dat je snel geïsoleerd raakt als je niet professioneel actief blijft. Je leeft niet van je vrienden, maar van je kennissen. Want zij vullen je dagen. Kijk naar dit gesprek, in de zon op een terras: dat maakt de dag toch aangenaam? Dit soort contacten wil ik niet missen.’

Sinds zijn hartinfarct maakt hij wel meer tijd voor zijn kinderen, die in het buitenland studeren. ‘Deze zomer gaan we samen enkele maanden door Australië reizen. Weet je, vroeger vloog ik honderd dagen per jaar, dus voor mij hoeft al dat reizen niet zo meer. Laat mij maar golfen of tot rust komen in ons huis in Zuid-Frankrijk. Maar ik ben me nu meer dan vroeger bewust van de mensen rond mij. Op dat vlak ben ik wel veranderd, ja.’