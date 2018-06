Jan Callebaut start nieuw marketingcollectief

GROEPSGESPREKKEN OVER MARKETING

Callebaut Collective gaat zo’n drie keer per jaar een ‘Talk’ opzetten, bijeenkomsten waarin met een twintigtal marketeers wordt nagedacht en gepraat over een thema uit het vak.

Tijdens de eerste Talk, deze donderdag, wordt het belang van evenementen uitgediept via de case van Music for Life, de benefietactie van Studio Brussel. Jan Van Biesen, nethoofd van de zender, is er te gast. Een tweede thema gaat over de vraag ‘Waarom Fast Movers & Multinationals het zo moeilijk hebben met duurzame groei’. Guy Wollaert, die als innovatiedirecteur jarenlang de hoogste Belg bij Coca-Cola was, gaat erover in gesprek met Karel Demeester.

In het najaar plant Callebaut Collective een sessie met Sven De Smet (ex-Censydiam, Volvo), over de veranderde merkrelaties in de autosector.

https://callebautcollective.com/