John de Mol koopt persbureau ANP

De Mol kent op het terrein van de nieuwsvoorziening 'geen sterker merk dan het ANP', meldt hij. 'Zoals bekend wil Talpa Network uitgroeien tot een groot en modern cross-mediabedrijf op de Nederlandse markt. Met de acquisitie van het ANP voegen we daar onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan toe. Daar ben ik erg blij mee. Uitgerekend in tijden waarin fakenieuws de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren.'