Jonge Belgische mediagroepen in zwaar weer blijven optimistisch

De Belgische mediagroepen Les News 24 en Ghelamco Media Group slikken een miljoenenverlies in het coronajaar. Toch blijven beide groepen optimistisch over de toekomst.

'Als je puur naar de jaarrekening kijkt, kunnen we niet anders dan zeggen dat we er een slecht jaar op hebben zitten.' Joan Condijts, medeoprichter en CEO van Les News 24, windt er geen doekjes om. De 3,7 miljoen euro verlies op de jaarrekening valt slechter uit dan bij de opstart van LN24 in 2019 werd ingecalculeerd.

'Dat we na ons eerste volledig operationele jaar (LN24 begon met uitzenden in september 2019, red.) verliezen lijden, is logisch', zegt Condijts. Alleen heeft de coronapandemie die verliezen serieus aangedikt. De advertentiemarkt viel helemaal stil. En toen adverteerders in de tweede helft van 2020 opnieuw aan adverteren dachten, was een nieuw opgerichte tv-zender die de klok rond nieuws en debatten uitzendt niet top of mind.

De essentie De jonge Belgische mediagroepen LN24 en GMGroup kregen serieuze tikken in het pandemiejaar.

Toch baren de verliezen hen op dit moment geen zorgen. Ze blijven geloven dat er plaats is voor hen in het medialandschap.

GMGroup, de groep rond vastgoedondernemer Paul Gheysens die onder meer achter het magazine Newsweek België en de nieuwssite Business AM zit, blijft investeren.

LN24 hoopt nog altijd de sprong naar Vlaanderen te maken.

Komen en gaan

Ook bij GMGroup, een andere relatief nieuwe mediagroep rond vastgoedondernemer Paul Gheysens, heeft het pandemiejaar lelijk huisgehouden. Daar werd een verlies van 2,3 miljoen euro opgetekend. Het eigen vermogen staat bijna 4 miljoen euro in de min.

Eind vorig jaar raakte bekend dat Xavier Verellen en Famke Robberechts, die de mediagroep met onder andere een Belgische editie van het magazine Newsweek en de financieel-economische nieuwssite Business AM mee op de kaart moesten zetten, het bedrijf hadden verlaten. Dat ging niet om een besparing, volgens CEO Dominique Tanaka. 'Het is niet abnormaal dat mensen komen en gaan in de opstart van een nieuwe mediagroep', zegt hij.

Ook de toekomst van het magazine Newsweek België, dat een uitdager van Knack moest worden, zou onzeker zijn geweest. Een magazine drukken kost nu eenmaal veel geld. 'Wij zijn een modern mediabedrijf met een focus op online, maar we beseffen dat fysieke aanwezigheid ook belangrijk is.' Tanaka verwijst daarvoor naar het magazine, maar ook naar de evenementen die de mediagroep organiseert.

Zo haalde Newsweek België in 2019 de populaire Israëlische auteur Yuval Harari naar een uitverkochte Lotto Arena. Dit jaar wil het dat succes herhalen door de bekende therapeute Esther Perel naar de Antwerpse stadsschouwburg te brengen. Die is volgens Tanaka al volgeboekt.

Hij maakt zich geen zorgen over de slappe resultaten op de jaarrekening. 'De raad van bestuur heeft zijn geloof in het project bevestigd', zegt Tanaka. Er volgen extra investeringen in technologie zoals artificiële intelligentie. 'Paul Gheysens heeft een duidelijke visie op hoe media in de komende vijf jaar zullen evolueren.' Gheysens was niet bereikbaar voor commentaar.

Les News 24 Opgericht in 2019 door Martin Buxant en Joan Condijts. Brengen in Franstalig België de klok rond nieuws en debatprogramma's. Investeringen door onder andere Belfius en Besix. Omzet: 1,7 miljoen euro

Verlies: 3,7 miljoen euro

Eigen vermogen: -700.000 euro GMGroup De mediagroep rond vastgoedondernemer Paul Gheysens met onder andere het magazine Newsweek België, de nieuwswebsite BusinessAM en Newsmonkey. Verlies: 2,3 miljoen euro

Eigen vermogen: -3,9 miljoen euro

Vlaamse LN24

Ook bij LN24 is men hoopvol op de toekomst. Dat heeft te maken met het marktaandeel van meer dan 2 procent dat de nieuws- en debattenzender kan voorleggen. 'Een aandeel dat we pas hoopten te bereiken in 2022', zegt Condijts. Hij hoopt de omzet dit jaar een serieuze boost te geven. Precieze cijfers geeft hij liever niet.