Jongste zoon mediatycoon Rupert Murdoch financiert strijd tegen fake news

James Murdoch, een zoon van de Australisch-Amerikaanse mediatycoon Rupert Murdoch, financiert bedrijven die fake news bestrijden. Hij gaat daarmee in tegen zijn conservatieve familie.

Naar 'Succession', een tv-serie waarin de familieleden van een machtige mediamagnaat hun politieke meningsverschillen en persoonlijke vetes breed uitsmeren, kijkt James Murdoch niet, zei hij aan The New Yorker. Maar dat de serie naar verluidt inspiratie bij de Murdochs gehaald heeft, werd onlangs nog eens duidelijk.

Tijdens de verwoestende bosbranden in Australië begin dit jaar uitte de 47-jarige James Murdoch, een van de zes kinderen van de Australisch-Amerikaanse miljardair-mediatycoon Rupert Murdoch, openlijk kritiek op de Australische kranten van News Corp - het overwegend rechts-conservatieve krantenbedrijf van de familie. Die zouden de impact van de klimaatverandering ontkennen.

Donderdag schakelde Murdoch, die zetelt in de raad van bestuur van News Corp, nog een versnelling hoger in zijn strijd tegen desinformatie.

In de Britse zakenkrant Financial Times kondigde hij aan een 'bedrag van zeven cijfers' te investeren in een accelerator voor start-ups die de strijd aangaan met fake news. Die willen software ontwikkelen die de authenticiteit van video's kan aangeven en deepfakes - di­gi­taal ge­ma­ni­pu­leer­de fo­to's of vi­deo's - en desinformatie van media kan identificeren.

Imperium

Sinds de familie Murdoch de bulk van haar imperium verkocht aan de entertainmentreus Disney vaart James Murdoch zijn eigen koers. Hij stopte vorig jaar als CEO van 21st Century Fox, de verkochte entertainmenttak van het familiebedrijf. De verkoop aan Disney leverde hem 2 miljard dollar op.

Een bedrag dat hij parkeerde in zijn investeringsholding Lupa Systems, waarmee hij recentelijk geld stopte in het digitale mediabedrijf Vice, dat een pak progressiever is dan de kranten uit de News Corp-stal.

Als onafhankelijk investeerder richt James Murdoch niet alleen zijn vizier op het gevecht tegen desinformatie, maar ook op klimaatbewustzijn. Hij investeert ook op dat terrein in start-ups, zoals onlangs in het Californische Cove, dat biologisch afbreekbare waterflessen produceert.

Klimaatverandering

Murdoch is al lang bezorgd over de klimaatverandering. Hij voegde meer dan een decennium geleden al de daad bij het woord toen hij aan het roer stond van de Britse televisiezender Sky, die zijn familie controleerde. In 2006 kondigde hij er een ambitieuze campagne aan om Sky CO2-neutraal te maken. Hij lanceerde initiatieven om veel van het elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen te puren.

De Harvard-drop-out - die ooit nog als cartoonist werkte en een tijd mee aan de knoppen zat van het legendarische New Yorkse hiphoplabel Rawkus - geldt al jaren als de progressiefste telg van zijn eerder rechts-conservatieve familie. Tot haar imperium behoort ook het Amerikaanse Fox News, de favoriete televisiezender van de Amerikaanse president Donald Trump.