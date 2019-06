Journaliste RTL slachtoffer van racistische opmerkingen

‘Is het niet mogelijk een Belgische het nieuws te laten lezen in België?’ Het was een van de haatboodschappen op de sociale media van de Franstalige commerciële omroep RTL na het debuut van Belabbas in het journaal dinsdagmiddag.

De topman van RTL Belgium, Philippe Delusinne, gaf te kennen dat hij ‘geschandaliseerd’ was. De zender haalde de haatboodschappen meteen weg van zijn sociale media en overweegt klacht in te dienen bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

Volgens een onderzoek van de Hoge Raad is nog te weinig sprake van diversiteit op het scherm in Franstalig België: maar 3,78 procent van de journalisten en presentatoren is van vreemde herkomst. De Franstalige Belgen zien mensen van vreemde herkomst hooguit een keer bij voxpops in nieuwsuitzendingen en heel af en toe als deelnemers in een quiz op tv.