Kempense landbouwbladen in Nederlandse handen

De uitgever Prosu uit Nederland koopt de landbouwtak van zijn Herentalse sectorgenoot Rekad.

De afgelopen jaren zijn heel wat Nederlandse mediahuizen in Vlaamse handen terechtgekomen. Soms is er ook een beweging in de andere richting. Dat is nu het geval met de landbouwtak van de uitgever Rekad uit Herentals.

Die komt in handen van zijn sectorgenoot Prosu Media Producties uit het Nederlandse Dronten. Daardoor ontstaat de eerste Beneluxbrede uitgeverij gespecialiseerd in agrarische vaktitels.

Tuinen

Rekad bestaat al meer dan 40 jaar en is eigendom van de familie Hemschoote. Het heeft samen met de Boerenbond en Rossel de Belgische markt voor landbouwbladen in handen. Daarnaast geeft het ook bladen uit over tuinen, planten en bloemen, met titels als Fleur Creatief, zowel voor professionals als particulieren. Die divisie blijft bij Rekad, net als de onderneming Rekad Produkties, die evenementen organiseert.

De bladen, met bijbehorende nieuwsbrieven en websites, die verhuizen naar Prosu zijn Melkveebedrijf, Varkensbedrijf, De Loonwerker, Terramag en m2. Ook de Nederlandse en Franstalige edities worden mee overgenomen.

Rekad en Prosu werken al 15 jaar samen. Een overname is volgens Lieven Hemschoote, managing director van Rekad, dan ook een logische stap omdat alles nu in één hand terechtkomt. De bladen zullen nog een tijd in Herentals worden gemaakt. De divisie heeft vijf vaste personeelsleden in dienst.