Klacht Bouwbedrijf dhulst’ tegen Tijd.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Bouwbedrijf dhulst’ tegen Tijd.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over de reactie van de VRT op het uitlekken van confidentiële contracten die werden afgesloten door toenmalig algemeen directeur Peter Claes. Het verwijst naar een duur contract met freelanceregisseur Ludovic Beun en schrijft dat Beun volgens De Standaard de opdracht voor de bouw van zijn villa gaf aan het bouwbedrijf van de vrouw van Peter Claes (klaagster). Die zegt dat het artikel haar bedrijf onterecht in opspraak brengt.



De klacht is ongegrond. Dat Claes een exclusiviteitscontract sloot met Beun en dat Beun zijn villa werd gebouwd door bouwbedrijf dhulst’ van de echtgenote van Claes wordt niet betwist en het is journalistiek geoorloofd om feiten, die door hun combinatie opmerkelijk zijn, naast elkaar te plaatsen. Het artikel uit bij deze vaststelling geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen tegenover bouwbedrijf dhulst’, waarover sprake in artikel 25 van de Code.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.