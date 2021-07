Krachtmeting tussen VRT en Streamz nog niet beslecht

De onderhandelingen over een structurele samenwerking tussen de VRT en de streamingdienst Streamz zijn mislukt. Dat heeft de CEO van de openbare omroep, Frederik Delaplace, donderdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Streamz, de streamingdienst van Telenet en DPG Media, heeft de voorbije maanden intensief met de VRT onderhandeld om een structureel akkoord te bereiken over het delen van VRT-programma’s op het Streamz-platform. Dat gebeurt vandaag alleen op een ad-hocbasis, waarbij voor elk programma apart wordt beslist of en onder welke voorwaarden het op Streamz wordt aangeboden. Het was de bedoeling tot een meer ‘automatische’ en structurele vorm van samenwerking te komen.

Maar volgens VRT-topman Frederik Delaplace raakte die deal niet rond. ‘Op een zeker ogenblik heb ik aan mijn raad van bestuur aangekondigd dat we 99 procent rond waren, maar het laatste 1 procent is er nooit gekomen’, zei hij donderdag. ‘Ik kan me niet voorstellen dat we als belangrijke spelers in Vlaamse fictie elkaar niet weer vinden. Maar vandaag liggen de gesprekken stil.'

VRT NU

De Vlaamse regering bepaalde in haar regeerakkoord dat de openbare omroep zijn medewerking moest verlenen aan Streamz, om het platform aantrekkelijk te maken in de strijd met Amerikaanse platformen als Netflix of Disney+. Die verplichting schuurt evenwel met de ambities van de VRT om haar eigen gratis streamingplatform, VRT NU, zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

De VRT mag eigen reeksen integraal aanbieden op VRT NU als die nog niet op Streamz zijn geweest. Dat is een doorn in het oog van Streamz, en verklaart volgens waarnemers waarom een deal tussen beide niet rond raakt.

De nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT laat de openbare omroep nog veel speelruimte. Ze mag bijvoorbeeld eigen reeksen integraal aanbieden op VRT NU als die nog niet op Streamz zijn geweest. Dat is een doorn in het oog van Streamz, en verklaart volgens waarnemers waarom de deal niet rond raakt. ‘Het komt erop neer dat men het marktaandeel van VRT NU zo veel mogelijk probeert te beperken, ten voordele van Streamz’, klinkt het.

Reactie uitlokken

De VRT wil geen commentaar kwijt over de aard van het conflict. Door het in het Vlaams Parlement zelf aan de orde te brengen lijkt Delaplace wel een reactie uit te lokken van de publieke opinie en de politiek. Die moet de knoop doorhakken over hoeveel de openbare omroep aan de commerciële mediabedrijven moet toegeven.

Volgens VRT-woordvoerder Bob Vermeir zal de Streamz-kijker niet meteen gevolgen ondervinden. 'De bestaande engagementen blijven behouden en we gaan ad hoc blijven samenwerken.' Beide partijen blijven ook verder onderhandelen over een deal over de ontsluiting van het historisch archief van de VRT.