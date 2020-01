Krant van West-Vlaanderen knipt in edities

Tot voor kort gaf Roularta elke vrijdag acht lokale edities uit van Krant van West-Vlaanderen, waaronder Het Brugsch Handelsblad en De Zeewacht. Daar blijven er nog vijf van over. Zo verdwijnt Het Wekelijks Nieuws Waregem en wordt die editie bij Kortrijk gevoegd.

Dat is een opmerkelijke beslissing van Roularta, dat in Roeselare gevestigd is. De Krant van West-Vlaanderen ontstond uit de Roeselaarse Weekbode, waarmee de uitgever vanaf 1954 bekend werd.

Lifestyle

Het nieuws wordt voortaan meer gecentraliseerd onder de hoofdtitel De Krant van West-Vlaanderen met provinciaal nieuws. Daarnaast komt telkens een lokale editie. Het weekendmagazine krijgt een make-over en zal voortaan vooral focussen op lifestyle. De krant lanceert ook een nieuwe website.