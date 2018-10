Kris Vervaet gaat Belgische poot De Persgroep leiden

Bene-structuur

Vervaet krijgt wel nog een andere baas boven zich: De Persgroep roept ook een nieuwe België-Nederland (Bene) organisatie in het leven die synergieën moet ontwikkelen tussen beide landen. De Persgroep is in Nederland de grootste uitgever van landelijke en regionale kranten, met titels als De Volkskrant, Het Parool en Trouw. De Bene-organisatie zal geleid worden door Erik Roddenhof, de huidige CEO van De Persgroep Nederland. Erwin Deckers krijgt in de Bene-directie de functie van creatief directeur (CCO).

‘Onze strategie is in grote mate gericht op de digitale transformatie van onze media. Het gaat in de eerste plaats over de convergentie van woord, beeld, video en audio, maar ook over data, toptechnologie en een totaal nieuwe manier om onze adverteerders te bedienen. We hebben vastgesteld dat onze bedrijven in België en Nederland intensiever moeten samenwerken om deze transformatie te realiseren’, zegt Van Thillo in een persbericht.