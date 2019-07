Kwartaalrapport Alphabet stelt beleggers niet teleur

De groep pakte donderdag na beurstijd uit met een nettowinst van 9,95 miljard dollar of 14,21 dollar per aandeel.

Dat is ruim drie keer meer dan in dezelfde periode een jaar geleden, toen Alphabet een Europese concurrentieboete van 5 miljard dollar moest doorslikken. Het is ook een stuk meer dan de gemiddelde prognose van analisten, die uitkwam op ruim 8 miljard dollar of 11,32 dollar per aandeel.