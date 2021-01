Lannoo wordt uitgever van Arjen Lubach

De West-Vlaamse uitgeverij Lannoo neemt Park Uitgevers over, een Nederlandse uitgever van voornamelijk non-fictieboeken.

Met Park Uitgevers, dat tot voor kort Nieuw Amsterdam heette, koopt Lannoo een relatief jonge en niet heel bekende boekenuitgever. Het bedrijf werd in 2004 opgericht door Boudewijn Poelmann en de mediaondernemer Derk Sauer. Beide zakenmannen investeerden er een deel van het geld in dat ze hadden verdiend met de verkoop van Russische mediatitels aan het Finse Sanoma.

In 2014 stapte Sauer eruit en werd de uitgever ondergebracht bij Novamedia. Dat bedrijf heeft ook de boekenketen Scheltema in portefeuille, maar is vooral bekend als uitbater van de Nederlandse Postcode Loterij.

Park Uitgevers, gevestigd in een statig pand in de Amsterdamse grachtengordel, omvat de uitgeeffondsen Nieuw Amsterdam, Wereldbibliotheek, Podium en Fontaine. Ze publiceren voornamelijk non-fictieboeken, maar ze hebben ook poëzie en fictie in huis. Podium publiceerde werk van onder anderen Renate Dorrestein, Joris Luyendijk en Arjen Lubach, die vandaag beter bekend is als stand-upcomedian en presentator van het satirische tv-programma 'Zondag met Lubach'.

Meulenhoff

Lannoo neemt de uitgeeffondsen per 1 januari over, samen met alle medewerkers. De financiële details zijn niet bekend. De Tieltse uitgever verstevigt met de aankoop zijn marktpositie in Nederland. De groep nam er in 2010 de uitgeverijen Meulenhoff Boekerij en Unieboek/Het Spectrum over. Ze waren te koop gezet door De Persgroep, dat eerder de eigenaar PCM had overgenomen.