Lataire leidt nieuwsredacties News City (DPG Media)

Twee jaar geleden werd Lataire, toen hoofdredacteur VTM NIEUWS, nog aan de deur gezet na een conflict met toenmalig directeur Nieuws Kris Hoflack. Beide kemphanen werden aanvankelijk aan de deur gezet, maar de directie van DPG Media trok Lataires ontslag uiteindelijk in. Hij bleef hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst, in een duobaan met An Goovaerts. Lataire werd vervolgens adjunct-directeur in de eengemaakte nieuwsredactie News City.