Limburgse tv-softwarebouwer met één been in Nasdaq

Zappware bouwt software waarmee kijkers digitale tv kunnen bekijken op een televisietoestel, app of brower.

Zappware, een Hasselts bedrijf dat voor telecomoperatoren digitale televisieplatforms bouwt, is overgenomen door een Zwitsers-Amerikaanse combinatie. Die kijkt uit naar verdere overnames én een groei naar entertainmentdiensten.

Twintig jaar na de oprichting zet Zappware met een eigenaarswissel een groeiversnelling in. Het bedrijf dat opgericht werd door enkele ontwikkelaars van Philips bouwde in ons land de eerste digitale televisieplatformen voor Telenet en Orange Belgium. De softwarebouwer levert tegenwoordig softwarediensten aan verschillende telecomoperatoren in Europa en Latijns-Amerika.

50 werknemers Zappware telt een vijftigtal werknemers in Hasselt.

Onder leiding van CEO Patrick Vos groeide Zappware tot een jaaromzet van ruim 12,5 miljoen euro en een vijftigtal personeelsleden in Hasselt. 'Met een nieuwe eigenaar kan Zappware verder groeien. Dat is nodig, want zowel de klanten als de leveranciers worden groter', zegt de Zwitserse technologie-investeerder Jan Reinhart. Hij is de drijvende kracht achter overnemer Reinhart Interactive TV, een vehikel waarvan de Amerikaanse op Nasdaq genoteerde technologiegroep Monaker 51 procent bezit.

LRM

De nieuwe eigenaar heeft middelen om verder te groeien. 'We bekijken een aantal overnamemogelijkheden', zegt Reinhart. De meeste bestaande aandeelhouders van Zappware, waaronder de Vlaamse investeringsmaatschappij LRM, stapten recent uit.

Schermvullende weergave Patrick Vos, de CEO van Zappware ©Frank Toussaint

Naast overnames doen kan Zappware ook nieuwe diensten ontwikkelen. Monaker ziet mogelijkheden om het tv-platform te combineren met een andere recent overname: het bedrijf Hotplay dat actief is in advertentiediensten in games en andere entertainmentdiensten.