Lord Rothermere, de mediamagnaat die Harry en Meghan in de gordijnen joeg

Dat de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle terugtreden als ‘seniorleden’ van de Britse koninklijke familie, is ondermeer een gevolg van het voortdurend gestook door The Daily Mail. De mediamagnaat achter dat bedrijf is Lord Rothermere, met een geschat vermogen van 1 miljard dollar.

The Daily Mail smeerde de emotionele berichtgeving over de ‘rogue royals’ uit over liefst 17 pagina’s, waarbij de kritiek op het prinselijke paar bepaald niet gespaard werd. Voor de op een na grootste tabloid van het land is het een uitgelezen kans om nog maar eens extra exemplaren te verkopen met een koninklijke crisis waar hij zelf grotendeels de aanstoker van was.

Wie lid is van de koninklijke familie staat ten dienste van het Britse volk en dus ook van de populaire pers, redeneert tabloidbaas Lord Rothermere.

Wanneer Harry en Meghan uitschreeuwen dat ze het gestalk en gestook van de Britse tabloids beu zijn, dan hebben ze het in de eerste plaats over The Daily Mail en zijn zusterkrant The Mail on Sunday. Al tijdens hun verloving en bij hun huwelijk, in 2017 spaarden die kranten hun kritiek niet op de Amerikaanse Markle, ‘een vrouw uit een heel andere cultuur en klasse’, die steevast werd neergezet als het product van een dysfunctionele en half marginale familie. Ook het activisme van Markle - rond thema’s als gendergelijkheid en klimaatverandering - werd door de rechts-conservatieve tabloids niet gesmaakt.

Vuurpijl

De klap op de vuurpijl was de publicatie in oktober door The Mail on Sunday van een emotionele handgeschreven brief van Markle aan haar vader, met wie ze al jaren overhoop ligt. Het prinselijke koppel besliste daarop een klacht in te dienen tegen de uitgever, DMG Media.

De mediamagnaat achter dat bedrijf is zelf een exponent van een Britse elite die maar wat graag tegen de koninklijke familie aanschurkt. Jonathan Harmsworth (52), alias Lord Rothermere, de vierde burggraaf van Rothermere, erfde in 1998 het media-imperium dat zijn betovergrootvader Harold Harmsworth had opgericht. Tot dat imperium behoren ook de Britse editie van de gratis krant Metro en kranten in Ierland, India en Dubai. Het zakenblad Forbes schat het vermogen van Harmsworth op 1 miljard dollar.

Mediamagnaat

Van de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch, eigenaar van de grote rivaal The Sun, is geweten dat hij zijn media beschouwt als een spreekbuis voor zijn politieke overtuigingen. Bij Lord Rothermere is dat niet zo duidelijk. Zo was hij nooit een voorstander van de brexit, die zijn eigen kranten luidop aanmoedigden en bejubelden.

Hoewel hij zegt zich nooit te moeien met de redactionele lijn van zijn kranten nam Lord Rothermere in 2018 wel een beslissing met grote inhoudelijke gevolgen. Hij stuurde hoofdredacteur Paul Dacre, die bijna twintig jaar een kruistocht had gevoerd tegen Europa, buitenlanders en politieke correctheid, de laan uit.

Haaien

Zijn opvolger, Geordie Greig, staat te boek als een gematigde conservatief die de bitse en verdelende lijn van Dacre heeft ingeruild voor een optimistische toon. ‘Jarenlang heeft de Mail het beeld geschilderd van een land dat naar de haaien ging. Vandaag gaat Groot-Brittannië misschien echt naar de haaien en bekijken ze het bij de Mail van de positieve kant’, was de laconieke commentaar van een redacteur van de zakenkrant Financial Times.