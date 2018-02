Lucky Luke en Largo Winch weer in België gedrukt

De populaire stripfiguren Lucky Luke, Blake en Mortimer en Largo Winch rollen voortaan weer van een Belgische drukpers. De Gentse groep Graphius neemt het Franse PPO over, de grootste stripdrukkerij van Europa.

Vooraan zijn drukkerij in Oostakker, vlak bij Gent, heeft Denis Geers een slaapkamer. Niet dat de 40-jarige ondernemer ook nog eens een bed and breakfast wil opstarten. Hij heeft ze nodig om er af en toe Amerikaanse en Franse uitgevers of museumdirecteurs te slapen te leggen, die langskomen om contracten af te sluiten of drukproeven te controleren.

Meestal zijn dat kunstboeken of hoogwaardige uitgaves die verschijnen naar aanleiding van een tentoonstelling. Topmusea zoals het Louvre en het Musée d’Orsay in Parijs of het New Yorkse Museum of Modern Art (MoMa) zijn klant bij de Gentse drukker. De reden? In de Verenigde Staten halen de meeste drukkerijen hun neus op voor een kunstboek met een oplage van 5.000 exemplaren. Daarom zakken ze af naar West-Europa.

Sinds deze week kan Geers een pak nieuwe prestigieuze namen tot zijn klanten rekenen. Het gaat om namen van een heel ander genre: Dupuis, Casterman en Dargaud, stuk voor stuk gerenommeerde Belgisch-Franse uitgeverijen, die gespecialiseerd zijn in strips. Lucky Luke, Blake en Mortimer, de Smurfen, Guust Flater, Robbedoes en de XIII-reeks zijn maar enkele van de klinkende namen die al jaren gedrukt worden door PPO.

Doordat de uitgeverijen de afgelopen decennia door Franse bedrijven overgenomen werden, werden de strips ook in Frankrijk gedrukt. Na de overname van PPO door Graphius zullen de Belgische strips opnieuw van Belgische drukpersen rollen.

'Prachtig product'

Het familiebedrijf nabij Parijs is de grootste drukkerij van stripverhalen in Europa. Maar de 72-jarige zaakvoerder Robert Ganem vond zichzelf te oud om zo’n groot bedrijf nog alleen te runnen, en kon zijn dochter niet warm maken om de zaak verder te zetten.

graphius group graphius group Grootste drukkerijgroep van België, gegroeid uit de familiedrukkerij Geers Offset in Gent. Opgericht in 1928 door de grootvader van de huidige zaakvoerders: Denis en Philippe Geers. Neemt het Franse PPO over, de grootste stripdrukkerij van Europa en de 13de overname van de groep. Omzet (na overname): 78 miljoen euro Ebitda: 11 miljoen euro 13 drukkerijen met 370 werknemers

Het kwam Geers ter ore, die wel wat zag in de drukkerij. ‘Strips zijn een prachtig product, dat altijd op papier zal blijven verschijnen. Behalve over een mooie portfolio, beschikt de drukkerij over een sterk geautomatiseerd en groter machinepark. We waren al langer op zoek naar capaciteit om grotere oplages, tussen 10.000 en 300.000 exemplaren, te drukken’, zegt Geers, die het overnamebedrag liever geheim houdt.

PPO wordt de 13de drukkerij van de Graphius Group, die Geers sinds 2000 uitbouwt met de familiedrukkerij Geers Offset als vertrekpunt. Die werd door de grootvader van Geers opgericht in 1928.

Hoewel Geers van zijn ouders te horen kreeg dat hij ‘beter iets anders zou studeren’, spendeerde hij als jonge rechtenstudent al zijn vrije tijd in de drukkerij. ‘Mijn ouders vreesden dat de digitalisering ons vak volledig zou wegvegen. Nu weten we wel beter: er zal altijd drukwerk nodig zijn. Mensen zullen altijd willen blijven lezen op papier.’

Versnelling hoger

Toch kwam de West-Europese drukkerijsector aan het eind van de jaren 2000 in zwaar weer terecht. Dat was niet alleen te wijten aan de bankencrisis. De digitalisering hakte er wel degelijk stevig in bij de vele kleine familiedrukkerijen, die daarnaast ook steeds meer orders zagen verdwijnen richting de goedkopere Oost-Europese drukkerijen.

Maar Geers had een plan. Nogal wat Belgische drukkerijen kampten met gebrek aan opvolging. Door ze op te kopen en te bundelen in dezelfde groep, met een gezamenlijke aankoop-, IT- en sales- dienst, moest het mogelijk zijn te overleven. Sinds 2008 nam hij elk jaar een drukkerij over.

Telkens hield hij de eigenaars aan boord, maar bood hij ze de ondersteuning van een grote groep. De voorbije drie jaar schakelde Geers nog een versnelling hoger en kwamen er zeven drukkerijen bij, waaronder drie in het Brusselse, die verhuisden naar een site in Lot.

Het ‘tegen de stroom in’-idee werkte. Alleen al met de extra omzet van 16 miljoen euro van PPO, zal de omzet van de groep dit jaar 78 miljoen euro bedragen, met een ebitda-marge van 14 procent. ‘Die is wat gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden maar dat heeft te maken met de kosten van de integratie van de overgenomen drukkerijen’, legt Geers uit.

Zo werd Graphius de grootste vellendrukkerij - de tegenhanger van rotatiedrukkerijen waar bijvoorbeeld kranten gedrukt worden - van België en heeft het klanten in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de VS.

Kwantumsprong

Met de laatste overname, de eerste buitenlandse en de grootste tot nu toe, doet Graphius een kwantumsprong. ‘Tot nu drukten we vooral hoogwaardige magazines en boeken in oplages tot 20.000 exemplaren - heel gespecialiseerd, met vaak speciale uitvoeringen zoals goudopdrukken. Vanuit Parijs willen we naast de strips ook hoogwaardige boeken in grotere oplages drukken, genre populaire kookboeken. Bovendien kunnen we vanuit Parijs nog meer de Franse markt bewerken - nu al 20 procent van onze omzet.’

Met de geautomatiseerde en veel grotere capaciteit wil Geers de Oost-Europese drukkerijen het vuur aan de schenen leggen. ‘Hun loonkosten stijgen en eens je geautomatiseerde drukkerijen hebt, spelen die loonkosten minder een rol. Het gaat ons lukken. Ik voel de laatste tijd veel enthousiasme, ook bij collega’s uit de sector.’

