M/V van de dag | Mathias Döpfner

De CEO van Axel Springer schopte het van muziekjournalist tot Europa's grootste digitale uitgever.

‘Axel Springers digitale transformatie is indrukwekkend.’ Christian Van Thillo, de topman van de DPG Media-groep (ex-De Persgroep) achter onder meer VTM en Het Laatste Nieuws, sprak onlangs nog zijn bewondering uit voor de Duitse mediareus met een omzet van meer dan 3 miljard euro. De architect ervan is de 56-jarige musicoloog Mathias Döpfner.

Axel Springer is vooral bekend als eigenaar van de kranten Bild en Die Welt. Maar de voorbije jaren heeft de groep zich heruitgevonden als digitale grootmacht. Met talloze investeringen in online nieuwssites als Business Insider en Politico Europe en in job-, auto-, immo- en andere zoekertjessites. In ons land verwierf de groep Immoweb, in Nederland onder meer de vakantiehuizensite Belvilla. Tegelijk gingen drukkerijen, regionale kranten, vrouwenbladen en tv-gidsen de deur uit.

Döpfner startte zijn carrière in de media begin jaren 80 als muziekjournalist bij de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. In 1998 stapte hij over naar concurrent Axel Springer. Het startschot van een blitzcarrière. De boomlange Döpfner was eerst hoofdredacteur van Die Welt, vervolgens hoofd van de multimedia- en krantenafdelingen.

Amper vier jaar later promoveerde Friede Springer, Axel Springers grootste aandeelhouder (42,6%), Döpfner tot CEO van het miljardenbedrijf. Ook al werd haar dat door velen afgeraden. Döpfner was ‘te jong’ en ‘maar muziekwetenschapper’. De 76-jarige weduwe Friede - de voormalige kinderoppas ten huize Springer - is de vijfde en laatste vrouw van de Duitse mediamagnaat Axel Springer, die de groep in 1946 in Hamburg oprichtte.

Europa's grootste

Toen Döpfner in 2002 aantrad, was het mediaconcern verlieslatend en ging het gebukt onder de schulden. Zijn gedurfde keuze voor zoekertjessites deed Axel Springer weer met zwarte inkt schrijven. De inkomsten uit die tak gingen sinds 2012 maal vier tot 1,2 miljard euro - goed voor 38 procent van de totale omzet. De bredere digitale business (inclusief journalistiek en marketing) vertegenwoordigt vandaag liefst 70 procent van de omzet en ruim 80 procent van de winst. Daarmee is Axel Springer de grootste digitale uitgever van Europa.

Voor Döpfner, naast CEO ook bestuurder bij Netflix en Warner Music, is dat geen eindpunt. ‘We willen de wereldleider worden in online journalistiek en andere digitale content. Ze zijn de toekomst van dit bedrijf’, zei hij vorige maand op de algemene vergadering in Berlijn. Döpfners eerstvolgende prooi kunnen activiteiten van eBay zijn, waaronder 2dehands.be en Marktplaats.nl.

Maar daarvoor heeft de CEO extra vuurkracht nodig. En die middelen kan hij niet via de beurs ophalen, want dan verwatert het belang van de Springer-familie. Daarom dokterde Döpfner de voorbije maanden het plan uit dat de oprichtersfamilie samen met de private-equityreus KKR de minderheidsaandeelhouders uitkoopt. Als de onderhandelingen slagen, verdwijnt Axel Springer van de beurs. En kan het zonder remmingen zijn oorlogskas spijzen.