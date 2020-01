'Mad Men' nog niet verdwenen in Belgische communicatiesector

De Belgische creatieve communicatiesector wordt gedomineerd door blanke mannen en kampt met hoge stressniveaus. Dat blijkt uit een onderzoek door Creative Belgium.

De non-profitorganisatie Creative Belgium heeft voor het eerst een bevraging uitgevoerd naar de werkcultuur in de creatieve sector, die zowel reclame- als communicatiebureaus en digitale agentschappen omvat. De resultaten geven aan dat het clichébeeld uit de tv-serie ‘Mad Men’ - een sector die gedomineerd wordt door oudere blanke (en soms seksistische) mannen - niet helemaal verdwenen is.

Van de 475 mensen die de vragenlijst volledig beantwoordden, een vijfde van de werknemers in de sector, zei 72 procent te rapporteren aan een mannelijke manager. Vooral de creatieve afdelingen kleuren nog altijd sterk mannelijk. Slechts een op de tien creative directors is een vrouw.

‘Bovendien is er al meer dan 15 jaar geen evolutie in die cijfers’, zegt Isabel Van den Broeck, directeur van Creative Belgium. ‘Uit onderzoek door Cannes Lions, de organisator van het jaarlijkse reclamefestival in Cannes, bleek in 2005 dat slechts 9,9 procent van de creative directors een vrouw was. In 2016 was dat 9,8 procent.’

Het is onze droom ongepast gedrag tot nul terug te dringen. isabel van den broeck directeur creative Belgium

Hoewel 68 procent van de respondenten aangeeft zich gelukkig te voelen op het werk, zegt ook een op de vijf al getuige of slachtoffer te zijn geweest van ongepast gedrag op de werkvloer, vooral in de vorm van racistische en seksistische opmerkingen. ‘Dat is lager dan het Belgische gemiddelde van 34 procent, maar we streven naar nultolerantie. Het is onze droom ongepast gedrag tot nul terug te brengen’, zegt Van den Broeck.

Bepaalde minderheidsgroepen, vooral etnische minderheden en mensen met een handicap, zijn nauwelijks vertegenwoordigd in de sector. ‘We zouden nochtans een voorbeeldfunctie moeten vervullen omdat we in onze communicatie de hele bevolking moeten bereiken.’

Een ander pijnpunt is het hoge stressniveau in de sector. Zo’n 82 procent van de ondervraagden klopt regelmatig overuren (zelfs 91 procent van de senior profielen) en bijna driekwart heeft stress op en door het werk. Bijna een kwart klaagt over geestelijke problemen die gelinkt zijn aan de job.

‘Er is een cultuur van lange uren. Het is belangrijk dat de managers een goed voorbeeld geven voor een gezonde work-lifebalans, want dat komt creativiteit ten goede’, zegt Van den Broeck. Ze wijst erop dat bijna een op de drie werknemers op het junior- en middelniveau overweegt binnen de twee jaar van bureau te veranderen.