Marc Fauconnier: 'Communicatiesector moet aan imago werken'...

De creatieve sector speelde te traag in op de digitalisering, maar wordt ook te weinig naar waarde geschat. Dat zegt Marc Fauconnier, de nieuwe voorzitter van de vakvereniging ACC.

Fauconnier, mede-oprichter van het bureau FamousGrey, staat bekend als een reclameman met een mening. Die mag hij voortaan ventileren in naam van de Association of Communication Companies (ACC), de koepel van 130 bedrijven uit de Belgische communicatiesector. Hij volgt er vandaag Erwin Jansen op als voorzitter.

De sector heeft het niet onder de markt. De winsten staan onder druk door de digitalisering en de concurrentie van allerlei nieuwe spelers: consultants die strategisch advies geven rond innovatie, softwarebedrijven die gespecialiseerd zijn in digitale marketing, en mediabedrijven die creatieve diensten aanbieden aan adverteerders.

‘Ook onze klanten werven almaar vaker hun eigen creatievelingen aan. Dat alles maakt dat we niet langer de prioritaire partner zijn in hun transformatieproces’, zegt Fauconnier.

Misschien heeft de sector dan wel iets fundamenteels gemist?

Marc Fauconnier: ‘We zijn achteropgeraakt zonder dat we het in de gaten hadden, zoals een kikker die langzaam gekookt wordt. We hebben te weinig geïnvesteerd in nieuwe profielen, zoals dataspecialisten en neuromarketeers. Maar we worden door de buitenwereld ook nog te veel geassocieerd met recepten uit het verleden, ook al investeren veel bureaus ontzettend veel in technologie en data. De creativiteit is van ons, maar we zijn er te weinig in geslaagd dat te verbinden met een zakelijk en een economisch verhaal.’

BIO marc fauconnier Marc Fauconnier richtte eind jaren 90 het reclamebureau LG&F op, samen met Luc Libens en Christophe Ghewy. In 2008 werd de naam gewijzigd in Famous. In 2016 verkochten de aandeelhouders een meerderheidsbelang aan het Britse Grey, onderdeel van de reclameholding WPP, en werd het bureau omgedoopt tot FamousGrey. Afgelopen juni kondigde Fauconnier zijn vertrek aan als CEO. Hij werd opgevolgd door Francis Lippens.

Ook merken zijn een deel van het probleem. Ze zijn te veel bezig met het digitale, vindt u.

Fauconnier: ‘Uit onderzoek blijkt dat merken 70 procent van hun budget investeren in kortetermijnacties en maar 30 procent in de lange termijn en in storytelling. Dat gaat ten koste van hun merkidentiteit. De hypersegmentatie op platformen als Google en Facebook speelt daar een rol in, maar dat loopt ten einde. De IT-consultant Gartner voorspelde zopas nog dat 80 procent van de marketeers tegen 2025 zijn investeringen in gepersonaliseerde marketing zal afbouwen.’

Consumenten kunnen online zoeken en vergelijken, en vanuit hun zetel een bestelling in China plaatsen. Kan een merk met een goed verhaal daar nog tegenop?

Fauconnier: ‘Klopt, maar neurologisch onderzoek wijst ook uit dat mensen kiezen met emoties, en dat ze dus gevoelig zijn voor die merkverhalen. Kijk naar het succes van iconische merken zoals Nike of Apple, maar ook van Burger King of Albert Heijn.’

Digitalisering is een zoektocht naar meer efficiëntie. Kan de creatieve sector die bieden?

Fauconnier: ‘We moeten nagaan hoe we productiever kunnen zijn en meer waarde kunnen creëren voor onze klanten. We maken campagnes om awards te winnen en om indruk te maken op onze collega’s, terwijl we in de eerste plaats schouderklopjes van onze klanten moeten krijgen. De ACC zou meer opleidingen kunnen aanbieden over business en technologie.’

‘Maar ook aan de bron loopt het verkeerd. Studenten communicatiewetenschappen leren weinig of niets over bedrijfseconomie. Misschien moeten we denken aan een soort ‘school for brands’, een opleiding over het bouwen van merken. Want uiteindelijk komen de creatieve en de zakelijke werelden samen in een merk.’

Het irriteert me dat merken die het goed voor hebben met de vinger gewezen worden. marc fauconnier voorzitter vakvereniging acc

Onder de ACC-leden zitten ook heel veel kleine agentschappen. Moet de sector niet aan schaalvergroting werken?

Fauconnier: ‘Die kleine bureaus hebben vaak een specifieke expertise en toegevoegde waarde. Bovendien zie je dat klanten niet langer alle eieren in één mand willen leggen, ze werken liever met een ecosysteem van verschillende bureaus. Ik zeg dus niet dat iedereen met elkaar moet fuseren, maar we moeten wel onderling meer samenwerken.’

U pleit ook voor een grotere, maatschappelijke rol voor communicatiebedrijven. Wat kunt u concreet doen rond een thema als klimaatbewustzijn?

Fauconnier: ‘We doen vandaag al heel veel, door gratis of voor weinig geld campagnes te maken voor tientallen ngo’s, maar ook door commerciële klanten te begeleiden bij hun duurzame en sociale projecten. Alleen blijft dat weinig zichtbaar en pakken we er zelden mee uit. Ik speel met het idee an een jaarlijks duurzaamheidsrapport waarin we de inspanningen van onze klanten bundelen en zichtbaar maken.’