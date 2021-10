Mark Uytterhoeven maakt tv-comeback als 'Opa'

TV-legende Mark Uytterhoeven was al acht jaar niet meer met een eigen programma te zien op televisie. Maar na een lenteschoonmaak in coronatijden pakt hij nu uit met 'Opa' op Ketnet, de jeugdzender van de VRT.

De kans is groot dat heel wat jonge kinderen maandagavond iets later dan normaal naar bed kunnen gaan omdat hun ouders nog wat naar Ketnet willen kijken. De jeugdzender van de openbare omroep lanceert maandag namelijk 'Opa,' het eerste nieuwe tv-programma van Mark Uytterhoeven sinds 2013.

De essentie Tv-coryfee Mark Uytterhoeven komt maandagavond op Ketnet met een nieuw programma, 'Opa'.

Het is het eerste nieuwe tv-programma van Uytterhoeven sinds 2013. Al is 'nieuw' een relatief begrip. Met 'Opa' haalt Uytterhoeven de mosterd bij een rubriek uit 'Morgen Maandag', een populair zondagavondprogramma uit de jaren 90.

Uytterhoeven was ook nauw betrokken bij de start van het productiehuis Woestijnvis. Maar de voorbije jaren meed hij de spotlights van de tv-wereld.

Met 'Opa' maakt de 64-jarige televisiemaker dagelijks clips van ongeveer een minuut waarin hij met plastic poppetjes, speeldgoedwagentjes, fluo-paarden en noem maar op korte verhaaltjes verzint. Over boze bananen, nep-eenhoorns, supervrouwpakken en kaka doen in een plastic broek.

Al zullen de gemiddelde vier- of vijfjarigen zich maandag vooral afvragen waarom hun ouders plots zo gefascineerd zitten mee te kijken naar die Professor Zonnebloem die met de poppetjes speelt.

Uit nostalgie, allicht. Uytterhoeven begon in de jaren tachtig zijn carrière als sportjournalist bij de BRT en was ook een graag geziene gast in humoristische radioprogramma's zoals De Taalstrijd of De Perschefs.

Maar Uytterhoeven werd pas echt een begrip in de tv-wereld toen hij samen met Wouter Vandenhaute begin jaren negentig uitpakte met het 'Huis van Wantrouwen'. Op een donderdag, een avond die voordien was voorbehouden voor duffe spelletjes als 'Hoger Lager', kwam het duo met vernieuwende tv die de trend zette voor latere 'late night shows' in de Lage Landen en de carrière van auteurs als Herman Brusselmans een boost gaf.

In 1993, twee jaar na het 'Huis van Wantrouwen', volgde 'Morgen Maandag', een zondagavondprogramma waarmee de openbare zender, die na de komst van VTM in 1989 zware klappen had gekregen, eindelijk nog eens een gigantische kijkcijferhit beet had.

Via 'Morgen Maandag' maakte Vlaanderen kennis met het cabaretduo Kommil Foo, maar ook met professioneel afscheidsnemer Xavier De Baere. En met 'super Mike' en Guido', de twee trolpoppetjes waarmee Uytterhoeven het nieuws van de week naspeelde in de rubriek 'Kinderspel'.

Uytterhoevens nieuwe programma op Ketnet is de directe opvolger van die rubriek. Toen hij tijdens de coronapandemie die trolpoppetjes terugvond bij het opruimen op zolder, besloot hij er verhaaltjes mee te maken voor zijn kleinkinderen.

Mark Uytterhoeven als Jos Gheysen in 'Alles Kan Beter'.

Uytterhoeven was ook nauw betrokken bij Woestijnvis, het nieuwe productiehuis dat Wouter Vandenhautte, Erik Watté en Jan Huyse in 1997 opstartten en razend populaire programma's' als 'Schalkse Ruiters', 'De Mol' en 'De Slimste Mens ter Wereld' voortbracht. Ook met 'Alles Kan Beter', een panelprogramma rond Uytterhoeven, Guy Mortier en Rob Vanoudenhouven, scoorde Woestijnvis enorm. In dezelfde periode was Uytterhoeven ook het gezicht van 'De Laatste Show', een laatavondprogramma op de VRT.