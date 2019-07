Marketingbedrijven Onlyhumans en Today gaan samen

Onlyhumans uit Antwerpen, een zogenaamd storytelling agency of agentschap dat merken en organisaties een identiteit helpt geven, en het bedrijf Today, uit Mechelen dat merkidentiteiten creëert voor bedrijven, gaan fuseren. Dat melden ze vrijdag in een gezamenlijk persbericht.

Het is niet meteen bekend welk belang Vectis verwerft in de nieuwe groep. Die telt zo'n 60 werknemers en was in 2018 goed voor een omzet van 8,3 miljoen euro.