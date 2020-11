Marketingspecialist Selligent komt in handen van Amerikaanse CM Group

Selligent telt ruim 400 werknemers, van wie een deel in het hoofdkwartier in Eigenbrakel werkt.

Het marketingtechbedrijf CM Group neemt Selligent over, een Brussels bedrijf dat een referentie is in software voor mailings en klantenrelaties (CRM).

Het is de tweede keer in vijf jaar tijd dat het Belgische bedrijf een nieuwe eigenaar krijgt. In 2015 verkochten de oprichters en het management hun bedrijf aan de Amerikaanse investeringsgroep HGGC.

Onder impuls van HGGC breidde Selligent zijn markten en activiteiten uit. Zo nam het eind 2015 de Amerikaanse mailingspecialist Strongview over. Selligent-oprichter André Lejeune bleef het bedrijf leiden tot 2017. Vorig jaar verdween hij ook uit de raad van bestuur. Het bedrijf wordt sinds februari geleid door Karthik Kripapuri, een ex-topmanager van Dimension Data.

Nashville

Vandaag verkoopt HGGC het bedrijf opnieuw door aan een snelgroeiende speler uit de sector van de marketing en de economische communicatie. Het gaat om CM Group, een drie jaar oud bedrijf uit Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee.

CM Group is volop bezig met een ‘buy and build’-strategie waarbij via overnames een groot bedrijf wordt gebouwd. De focus ligt daarbij op bedrijven die actief zijn in e-mailmarketing. Vorig jaar kreeg CM Group van zijn aandeelhouders nog een forse kapitaalinjectie van 410 miljoen dollar. Over de prijs van Selligent is niets bekend, maar vermoedelijk loopt die in de tientallen of zelfs honderden miljoenen. Volgens Reuters zou HGGC in 2015 tussen 150 en 200 miljoen dollar voor Selligent hebben overgehad.

Indirect komt Selligent terecht bij het New Yorkse durfkapitaalfonds Insight Partners, dat de meerderheid van CM Group in handen heeft. Insight Partners is een van ’s werelds bekendste techinvesteerders die onder meer investeringen in HelloFresh, Twitter en Shopify achter zijn naam mag schrijven.

De overname wordt juridisch uitgevoerd door Campaign Monitor Europe, een Brits dochterbedrijf van CM Group. Het is al de vijfde overname voor CM Group in 24 maanden, maar nog niet de laatste. CM Group zegt te willen blijven groeien, zowel organisch als via overnames. Het Amerikaanse bedrijf groeit met de Belgische aankoop naar een jaaromzet van meer dan 250 miljoen dollar.

Connecties

Selligent komt onder één dak met andere CRM-spelers als Campaign Monitor, Sailthru, Emma, Delivra, Vuture en Liveclicker. De merken van CM Group bedienen naar eigen zeggen meer dan 70.000 klanten en verzorgen jaarlijks meer dan 180 miljard connecties met consumenten.

Selligent, gevestigd in Eigenbrakel, is een van de oudste, maar tegelijk ook discreetste internetbedrijven van ons land. Het werd eind jaren negentig opgericht door André Lejeune en Thierry Téchy. Vandaag telt het ruim 400 werknemers en is het in verschillende landen aanwezig.

De klantenlijst van Selligent oogt indrukwekkend, met namen als Zalando, ING, BNP Paribas Fortis en alle grote Belgische mediabedrijven. Het Brusselse bedrijf staat vooral sterk in middelgrote en grote ondernemingen, onder meer in toerisme, media en entertainment. Dat vormt een goede aanvulling met de huidige activiteiten van CM Group, die eerder op kleine bedrijven en andere sectoren gericht zijn.