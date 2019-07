Marktonderzoeker Kantar voor miljarden verkocht

Bain telt 3,1 miljard dollar neer voor een belang van 60 procent in Kantar, dat in België bekend is van het peilingbureau Kantar TNS. WPP zei eerder al te zoeken naar een strategische partner of investeerder om een meerderheidsbelang in Kantar te nemen. Bain werd geselecteerd uit een aantal partijen die interesse toonden.