MeToo nekt Europa's machtigste hoofdredacteur

De Duitse tabloid Bild heeft zijn boegbeeld Julian Reichelt ontslagen, na klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Julian Reichelt is opzijgeschoven als zo'n beetje de machtigste hoofdredacteur van Europa. Zijn job bij de Duitse boulevardkrant Bild was niet langer houdbaar na klachten over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. 'Zo gaat het altijd bij Bild', getuigde een ex-stagiaire, die na een affaire met Reichelt promotie kreeg. 'Wie met de baas in bed duikt, krijgt een betere job.'

Zo lijkt een einde te komen aan de opmars van de 41-jarige Reichelt. Na een opleiding bij het moederbedrijf Axel Springer, de grootste media-uitgever van het continent, maakte hij snel furore als oorlogscorrespondent. Vanaf 2014 leidde hij de steeds belangrijkere website van Bild, vier jaar geleden werd hij de omnipresente 'Hauptschriftleiter'.

Met een oplage van 1,3 miljoen exemplaren en 25 miljoen onlinebezoekers torent Bild ver boven zijn Duitse concurrenten uit, en bestendigt het de even legendarische als omstreden machtsstatus die het tijdens de Koude Oorlog uitbouwde. Bild, dat was de 'bloedhond' van Springer, die vitriool uitstortte over communistisch Oost-Duitsland, linkse studenten, ecologisten en andere 'multikulti'-aanhangers. En die het conservatieve, nationalistische en uitgesproken kapitalistische status quo verdedigde.

In het 'systeem-Reichelt' zou vrouwen diets gemaakt worden dat er zonder seks minder carrièrekansen zouden zijn. Voor wie op zijn avances inging, volgde de val echter vaak even snel.

Met schreeuwerige titels werd evenzeer kond gemaakt van roddels, schandalen, lokaal nieuws en de dagelijkse portie naakt. Bild, laakte de romancier Heinrich Böll ooit, 'is puur fascisme: opruiing, leugens, bagger.' 'Ik heb Bild nodig om te regeren', erkende bondskanselier Gerhard Schröder echter. Zijn voorganger Helmut Kohl en jarenlang Bild-hoofdredacteur Kai Diekmann waren dan weer getuige op elkaars huwelijken. En de echtgenoot van Angela Merkel zetelt in de raad van bestuur van een stichting van de Springers.

Onder de leiding van Reichelt was echter ook Mutti niet veilig. Hoewel Bild haar 'Wir Schaffen das'-betoog steunde, wordt migratie vaak als bron van misdaad gehekeld. Tijdens de coronacrisis werd het populisme gecapteerd door de strenge lockdownregels te vergelijken met de Oost-Duitse dictatuur. Net als Merkels groene reconversie trouwens.

Die macht lijkt de directie van Axel Springer de jongste maanden ook aangewend te hebben om haar nieuwschef te verdedigen. Onder de titel 'Vögeln, fördern, feuern' (Vogelen, promoveren, ontslaan) legde Der Spiegel in maart het 'systeem-Reichelt' bloot: een machocultuur waarbij vrouwelijke collega's diets gemaakt werd dat er zonder seks minder carrièrekansen zouden zijn. Voor wie op zijn avances inging, volgde de val echter vaak even snel.

Reichelt werd twaalf dagen op non-actief gezet, maar na een intern onderzoek in ere hersteld. Afgelopen weekend zou de concurrerende tabloid Tz meer details bekendmaken, maar dat verhaal werd last minute ingetrokken. Zondag openbaarde The New York Times echter alsnog de klachten.

Eieren voor zijn geld

Dat gebeurt net nu Springer zich steeds meer op de Amerikaanse markt waagt. In 2015 kocht het al Business Insider. In 2019 nam de Amerikaanse private-equityreus KKR dan weer een belang van 44 procent in Springer, dat dezer dagen de overname van de nieuwssite Politico afrondt.