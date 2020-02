Mediabaas Christian Van Thillo zet stap terug

Christian Van Thillo, eigenaar en CEO van de mediagroep DPG Media (Het Laatste Nieuws, VTM), zet operationeel een stap terug. Hij geeft de teugels van 's lands grootste mediabedrijf door aan de Nederlander Erik Roddenhof.

Paleisrevolutie in medialand. Christian Van Thillo, als CEO van de mediagroep DPG Media (ex-De Persgroep) baas van 's lands grootste mediagroep, treedt op 1 maart af als CEO en wordt de uitvoerend voorzitter van het executief comité van het familiebedrijf.

Schermvullende weergave DPG Media is naast de Lage Landen ook actief in Denemarken. ©Mediafin

DPG Media, in ons land vooral bekend van Het Laatste Nieuws en VTM, is actief in drie landen (België, Nederland en Denemarken) en tilt dit jaar naar alle verwachting zijn omzet boven de grens van 2 miljard euro.

Van Thillo duidt de Nederlander Erik Roddenhof aan als zijn opvolger. Die is nu al de CEO van de overkoepelende Belgisch-Nederlandse structuur van de groep. Roddenhof is zo de verwachte opvolger van Van Thillo. Zijn ster is wel snel gerezen in de groep: hij kwam in 2012 aan boord als marketingdirecteur voor Nederland. Roddenhof heeft geen typisch mediaprofiel: voor DPG Media werkte hij onder meer bij de bank ABN Amro, de telecomoperator KPN en de energieleverancier Nuon.

Vader Ludo

Met het terugtreden van Van Thillo komt er een einde aan een tijdperk. Christian Van Thillo nam in 1989 als 27-jarige de teugels over van De Persgroep, toen de fusie van de uitgeverijen Hoste en De Nieuwe Morgen. Hij nam de leiding over het familiebedrijf, dat toen al kranten zoals Het Laatste Nieuws, De Morgen en magazines zoals Dag Allemaal en Joepie bezat, over van zijn vader Ludo.

We zijn onze organisatie aan het hertekenen zodat ze past bij een echt groot bedrijf. Erik Roddenhof speelt in die structuur een cruciale rol. Christian Van Thillo Uittredend topman van DPG Media eind vorig jaar na de overname van de Nederlandse Sanoma-magazines

Het was het begin van een wilde overnamerit die van Van Thillo de grootste mediabaas van de Lage Landen, met ook een aanwezigheid in Denemarken, zou maken. Dat gebeurde in stapjes. In 2009 zette De Persgroep de stap naar Nederland met de overname van PCM (De Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw). In 2012 volgde VNU Media en in 2014 het Britse Mecom, met daarin de de Nederlandse regionalebladengroep Wegener en het Deense Berlingske Media.

De laatste kwantumsprong volgde eind vorig jaar nog, toen Van Thillo bijna een half miljard euro neertelde voor de Nederlandse magazineportfolio van het Finse Sanoma. Van Thillo gaf toen al aan dat Roddenhof een belangrijke speler zou worden in de verdere uitbouw van de groep. 'We zijn onze organisatie aan het hertekenen zodat ze past bij een echt grote bedrijf. Erik Roddenhof speelt in die structuur een cruciale rol.'

Strijd tegen Amerikaanse reuzen

Van Thillo hamerde de voorbije jaren telkens op dezelfde nagel: zijn groep moest aan schaalvergroting doen om de strijd te kunnen voeren met internationale technologiebedrijven zoals Facebook en Google, die uit zijn op dezelfde inkomstenbron als de lokale uitgevers: advertentie-euro’s. Schaalvergroting liet ook toe om op kostenefficiënte wijze nieuwe digitale platformen uit te rollen. Er werken op dit moment ongeveer 400 IT’ers aan apps, sites en nieuwe leesformaten voor de groep.

Het laatste kunststukje van Van Thillo was de integratie van zijn kranten- en magazine-imperium met een audiovisueel bedrijf. In oktober 2017 voerde hij een gedurfde zet uit: hij trok zijn belang in VTM-moeder Medialaan op van 50 naar 100 procent, en stond daarvoor in ruil zijn belang in De Tijd-uitgever Mediafin af aan Medialaan-aandeelhouder Roularta. Met de move wilde Van Thillo zijn groep klaarmaken voor een crossmediaal tijdperk. In die wereld is HLN de digitale hub, maar met een sterke klemtoon op online video in kruisbestuiving met VTM.

Nieuwe tv-studio

Maandag nog opende Van Thillo, in aanwezigheid van politieke notabelen zoals minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), premier Sophie Wilmès (MR) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), de nieuwe VTM-studio. Die zijn gelegen in het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media in Antwerpen - aan het station Antwerpen-Centraal - en vormen daarmee het crossmediale hart van de groep.