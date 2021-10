Mediagroep IPM stapt mogelijk in tv-zender LN24

De mediagroep IPM, de uitgever van onder meer La Libre Belgique, voert exclusieve gesprekken over een kapitaalinjectie in de Franstalige nieuwszender LN24.

LN24, dat Belfius en de bouwgroep Besix onder zijn aandeelhouders telt, is al sinds de start ruim twee jaar geleden verlieslatend. De inkomsten van 2 tot 3 miljoen euro uit reclame volstaan niet om het werkingsbudget van zowat 5 miljoen euro te betalen. Eind vorig jaar was er een overgedragen verlies van 7 miljoen euro. Daarom is LN24 dringend op zoek naar vers geld, ondanks een Waals-Brusselse steunoperatie eerder dit jaar.

2-4 miljoen Injectie De kapitaalinjectie van IPM in LN24 zou 2 tot 4 miljoen euro bedragen.

Meerdere partijen meldden zich aan als mogelijke financier, waaronder volgens onze informatie het bouwbedrijf Ghelamco, dat ook een mediapoot heeft, en de Franstalige mediagroep IPM. LN24 koos voor IPM om exclusieve onderhandelingen te beginnen over een kapitaalinjectie, bevestigden de twee partijen vrijdag in een persbericht.

Er is sprake van een mogelijke injectie door IPM van 2 tot 4 miljoen euro. De onderhandelingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor 2022 geplande start van LN24 in Vlaanderen in het water valt.

Logisch

De belangstelling van IPM voor LN24 is logisch. De groep van de familie le Hodey heeft nog geen televisieactiviteiten. Ze is wel actief als uitgever van kranten (La Libre Belgique, La Dernière Heure, L'Avenir) en tijdschriften (Paris Match Belgique), als radiospeler (DH Radio), in sportweddenschappen (Betfirst) en zelfs als reisbureau (Continents Insolites).

Een consortium rond IPM probeerde vergeefs de Waalse RTL-tv-zenders binnen te halen. Die buit ging naar rivaal Rossel (onder meer Le Soir) en DPG (onder andere HLN, De Morgen, VTM). Naar De Tijd vernam wet IPM de messen om bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) stevig weerwerk te bieden tegen de overname van RTL België. De mediagroep vreest dat de deal de concurrentie zal beperken op de Franstalige radio- en televisiemarkt.