Mediagroepen verwijderen radiostations van platform Studio 100

Idee achter dat gezamenlijke initiatief is met één stem te kunnen spreken in het digitaliserende radiolandschap, waarin in de toekomst rekening moet worden gehouden met globale concurrenten en andere manieren om de luisteraar te benaderen. In bijvoorbeeld overleg met autofabrikanten of makers van slimme speakers is het beter om samen voor de dag te komen dan in gespreide slagorde, zo luidt de redenering.