Mediahuis diversifieert naar trainen van soft skills

De groep boven De Standaard en De Telegraaf pompt 5 miljoen euro in de Nederlandse trainingsspecialist Lepaya.

Het Belgische Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad, De Telegraaf en NRC Handelsblad) is, naast in ons land, een van de leidende krantengroepen in Nederland, Ierland en Luxemburg.

Topman Gert Ysebaert breidde de voorbije jaren niet alleen geografisch uit. In navolging van DPG Media (Het Laatste Nieuws, VTM) diversifieerde de CEO ook volop naar online activiteiten. Zo herbergt Mediahuis ook vastgoed-, job- en autowebsites. En sinds eind vorig jaar ook een derde van het Amerikaanse consultancybureau Mather Economics, een specialist in data-analyse.

De volgende investering, 5 miljoen euro voor een 'belangrijk minderheidsbelang', gaat naar het twee jaar oude Lepaya. Met klassieke en online trainingen zet het Nederlandse bedrijf in op de ontwikkeling van zogenaamde soft skills als krachtig communiceren, coachend leidinggeven en hoe om te gaan met stress. Lepaya is actief in Nederland, Duitsland, Spanje en de VS.

Ysebaert: 'Zeker in tijden waarbij het fysieke contact tussen medewerkers sterk afneemt, worden die sociale vaardigheden en het ontwikkelen ervan nog belangrijker. We geloven in Lepaya's combinatie van online en klassikale trainingen door een slim gebruik van data.'

Ontslagronde

Mediahuis, dat 4.000 werknemers telt, kondigde vorige week aan dat het in de Nederlandse advertentieafdeling 70 van de 160 jobs schrapt. 'Journalistiek en met de abonnementen gaat het goed, maar op de advertentiemarkt zien we dat veel klanten hun marketingbudgetten hebben teruggedraaid, zoals reisorganisaties die grote klanten van ons zijn', verklaarde financieel directeur Koos Boot de beslissing. 'We hebben uit eerdere crisissen geleerd dat een deel van de advertentieomzet die wegvalt later ook niet meer terugkeert.'