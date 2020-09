Mediahuis koopt oudste krant van Nederland

De Vlaamse mediagroep Mediahuis neemt de Nederlandse noordelijke dagbladen van NDC Media over. Die omvatten onder meer de Leeuwarder Courant, de oudste krant van Nederland. De prijs van de transactie is niet bekend.

Het nieuws dat Mediahuis verregaande gesprekken over de overname van NDC Media voerde, raakte vorige week bekend. Nu hebben de betrokken partijen een princiepsakkoord over de deal bereikt. Financiële details worden niet gegeven. De Nederlandse concurrentiewaakhond moet de transactie nog goedkeuren. De twee aandeelhouders van NDC - de stichtingen FB Oranjewoud (87 procent) en Je Maintiendrai (13 procent) - zullen nog elk een bestuurder (commissaris) hebben bij NDC.

Met de overname van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) komt nu ook het laatste grote zelfstandige krantenbedrijf van Nederland - afgezien van de groep boven de nichespeler het Financieele Dagblad - in Belgische handen. NDC is de uitgever van de Leeuwarder Courant, de oudste krant van Nederland. Het geeft ook het Dagblad Van het Noorden en het Friesch Dagblad uit. Het is ook de groep achter weekbladen in Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Overijssel. 'De sterke regionale identiteit van NDC mediagroep staat voor Mediahuis voorop', klinkt het in het aankondigingsbericht van de overname.