Mediahuis krijgt groen licht voor overname Nederlandse groep

Met de overname van de mediagroep NDC krijgt Mediahuis onder meer de oudste Nederlandse krant in handen.

Mediahuis kreeg voor de overname de toestemming van de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM. Die zegt dat de overname 'geen gevolgen voor de lezers heeft en ook geen negatieve gevolgen voor de prijs, de kwaliteit en de innovatie in de sector'.

De Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) is de uitgever van de Leeuwarder Courant, de oudste krant van Nederland. NDC geeft ook het Dagblad Van het Noorden en het Friesch Dagblad uit. Omdat NDC een relatief kleine speler op de dagbladenmarkt is, blijft er volgens de ACM voldoende concurrentie over tussen de landelijke en regionale dagbladen.

Zoveelste overname

Het is de zoveelste overname van Mediahuis in Nederland. De uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad heeft ook al NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg, Noord- en Zuid-Holland in handen.