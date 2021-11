Mediahuis lanceert fonds om onafhankelijke Europese media te steunen

Het nieuwsmediabedrijf Mediahuis is een van de aandeelhouders van het nieuwe ‘impact investeringsfonds’ Pluralis. Dat gaat investeren in kwaliteitsmedia in ‘Europese landen waar pluriforme media in gevaar zijn’.

Pluralis verenigt een groep van Europese mediabedrijven, stichtingen en impactinvesteerders. Behalve Mediahuis, dat in ons land onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad uitgeeft, gaat het om de Koning Boudewijnstichting, het in New York gevestigde Media Development Investment Fund (MDIF) en Tinius Trust.

Het nieuwe fonds kondigde meteen al een investering aan. Het neemt een belang van 40 procent in het Poolse mediabedrijf Gremi Media, de uitgever van de Poolse krant Rzeczpospolita. Het belang in Gremi is de tweede investering van Pluralis. Eerder dit jaar nam het ook een belang van 34 procent in Petit Press, de op een na grootste uitgever van Slovakije.

Onpartijdig

'Aan de basis van onze investeringen ligt de overtuiging dat de toegang van burgers tot een veelheid aan nieuwsbronnen van fundamenteel belang is voor de instandhouding van de Europese democratie’, zegt Thomas Leysen, de voorzitter van Pluralis en van Mediahuis, in een persbericht. ‘Ons investeringskader is uitdrukkelijk onpartijdig. We investeren in onafhankelijke mediabedrijven die verantwoorde kwaliteitsjournalistiek bedrijven, ongeacht hun redactionele oriëntatie.’