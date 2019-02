Mediahuis slaat dubbelslag in vastgoedsector

De mediagroep koopt het bedrijf achter de vastgoedsoftware Fortissimmo en neemt een meerderheidsbelang in de vastgoedsite Immo Proxio.

Klassieke mediaspelers zoals Mediahuis en De Persgroep gaan almaar breder in hun aanbod. Zo is het al enkele jaren bon ton om ook gespecialiseerde informatie aan te bieden, vooral online. Zo legde De Persgroep de hand op de techsite Tweakers en de bouwsite Livios. Maar het belang in de vastgoedstart-up Realo stootte het vorig jaar weer af.

Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad en NRC, laat zich niet onbetuigd, ook niet in de vastgoedwereld. De groep is daar de eigenaar van de zoekertjessite Zimmo die onder de naam Max-Immo ook software voor vastgoedprofessionals op de markt brengt en websites bouwt voor hen.

Daar komen twee overnames bij, meldt Mediahuis dinsdag. Het gaat in eerste instantie om het bedrijf 4 All Solutions uit Oostrozebeke. Dat is de onderneming achter Fortissimmo, net als Max-Immo klantenrelatiesoftware voor spelers in de vastgoedsector. Mediahuis wordt daardoor naar eigen zeggen afgetekend marktleider op het vlak van die software en het bouwen van websites voor vastgoedprofessionals.

De mensen achter Fortissimmo, dat door meer dan 600 vastgoedkantoren wordt gebruikt, richtten in 2014 ook de coöperatie Immo Proxio op. Dat is een vastgoedzoekertjessite met een sterke positie in Oost- en West-Vlaanderen. Mediahuis koopt ook een meerderheidsbelang in Immo Proxio, dat naast Zimmo zal bestaan en dat meer dan 700.000 bezoekers per maand haalt. Mediahuis wil in dat marktsegment een leidende positie bekleden.