Mediahuis snuffelt aan Britse Telegraph-kranten

Mediahuis-CEO Gert Ysebaert (links, naast voorzitter Thomas Leysen) is mogelijk geïnteresseerd in de Britse Telegraph-titels.

'Als de Telegraph te koop is, zouden ze me moeten bellen,' zegt Mediahuis-CEO Gert Ysebaert over de noodlijdende Britse kranten in Financial Times.

Hoewel er nog geen formele gesprekken plaatsvonden, gaf Gert Ysebaert, de CEO van de Belgische mediagroep Mediahuis, bij de Britse zakenkrant Financial Times (FT) aan dat hij uitkijkt naar overnames. 'Als de Telegraph te koop is, zouden ze me moeten bellen', antwoordde hij op de vraag of hij ze zou willen toevoegen aan de Belfast Telegraph en De Telegraaf, titels die het Mediahuis al uitgeeft.

De Britse Telegraph-kranten (The Daily Telegraph en The Sunday Telegraph, nvdr) zijn in handen van de tweelingbroers/miljardairs David en Frederick Barclay. Zij overwegen een verkoop van de Telegraph Media Group en andere activiteiten, al is er nog geen formeel proces opgestart om de krantentitels te verkopen, aldus de FT.

De financiële gezondheid van de Telegraph-kranten is fel verzwakt de voorbije jaren. Door een kelderende oplage daalde de winst voor belastingen vorig jaar met 94 procent, tot 900.000 pond, op een omzet van 271 miljoen pond.

Meer dan 200 miljoen pond

Eén geïnteresseerde partij, de eigenaar van de Britse krant The Daily Mail, zou alvast afgehaakt hebben omwille van informele prijsverwachtingen van meer dan 200 miljoen pond, aldus de Financial Times.

Maar Mediahuis-CEO Gert Ysebaert laat in diezelfde krant verstaan dat hij kijkt naar overnames. Mediahuis nam dit jaar al de grootste krantengroep van Ierland, Independent News & Media (INM) over, die onder meer The Irish Independent, 's lands grootste krant, uitgeeft.