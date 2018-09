'Mediahuis stoot GeenStijl af'

Het videoplatform Dumpert maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst. Het was al langere tijd duidelijk dat het moeilijk is een koper te vinden voor GeenStijl. De rechtse website komt geregeld in opspraak vanwege de toon en de inhoud van de stukken. Het is de reden voor Mediahuis om van GeenStijl af te willen.

Goed een jaar geleden ging de website GeenStijl tijdelijk op zwart, volgens sommige interpretaties uit protest tegen de overname van moeder Telegraaf Media Groep door Mediahuis. Gert Ysebaert, de CEO van Mediahuis, had kort daarvoor in een interview laten verstaan dat hij geen rol weggelegd zag voor de website binnen de groep. 'We willen ons concentreren op professionele journalistiek, en daar hoort een bepaalde ethiek bij. Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn', zo verklaarde Ysebaert in het interview.



Daarnaast zijn de inkomsten gedaald nadat vorig jaar adverteerders werden opgeroepen om de site te boycotten. In een interview met Villamedia zei Bart Nijman daar recent over: 'Mensen mogen van alles van ons vinden. See if we care. Maar je gaat níet aan de inkomsten van een ander medium zitten. Al dat geklaag, het is zóó saai! Saai en lui. Laatst ook weer dat protest tegen het boekenweek­thema 'De moeder de vrouw'. Dat larmoyante gejammer over wie wat wel en niet mag schrijven.’



Mediahuis doet geen mededelingen over de verkoop. Nijman zei aan Villamedia dat hij niets wil en kan zeggen over de deal. Hij bevestigt wel dat de verkoop voor eind dit jaar rond zal zijn. 'En ik kan ook veilig bevestigen dat Dumpert geen deel van de deal zal uitmaken.'