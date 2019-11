Mediahuis stopt met regionaal blad ‘Rondom'

De huis-aan-huis-bladen, in het pre-digitale tijdperk nog een ware kaskoe, zijn de jongste jaren voor steeds meer uitgevers een financieel blok aan het been. De gratis bladen werden traditioneel gefinancierd met advertenties, maar die inkomstenbron werd drooggelegd door de opmars van online reclame.

Onlangs zette Roularta al het mes in een groot deel van de regionale edities van zijn huis-aan-huisblad Deze Week. Ook Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, kondigt donderdagavond aan dat het zich terugtrekt uit de markt. Dochterbedrijf Rondom Media, dat de ‘Rondom’-bladen in Vlaanderen verdeelt, verkoopt 13 edities aan de Primetime Communication Group van de Leuvense ondernemer Wouter Van Melkebeek. Die laatste neemt ook Thema Media terug over, een uitgever van gratis bladen die hij pas vorig jaar aan Mediahuis had verkocht.