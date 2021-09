Mediahuis zet voet aan grond in Duitsland

Mediahuis staat op een zucht van zijn eerste stap in Duitsland. De uitgever van Het Nieuwsblad en De Standaard voert verregaande onderhandelingen om het Duitse AVG, de hoofdaandeelhouder van Medienhaus Aachen, over te nemen.

Mediahuis is al actief in Ierland, Luxemburg en Nederland. Maar nu lonkt de mediagroep ook naar Duitsland. Het bedrijf voert overnamegesprekken met het Duitse Aachener Verlagsgesellschaft, kortweg AVG. Dat controleert voor 70 procent Medienhaus Aachen, een mediagroep die actief is in de regio Aken, Düren en Heinsberg (Noordrijn-Westfalen).

De twee dagbladen Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten vormen de kern van Medienhaus Aachen. De regionale kranten bereiken dagelijks 300.000 lezers met de gedrukte krant en zijn maandelijks goed voor 1 miljoen unieke bezoekers online in de stadsregio Aken en in de districten Düren en Heinsberg. In het uitgeversportfolio van de uitgever zitten ook een gratis zondagsblad (Aachener Zeitung am Sonntag) en servicemagazines (zoals ‘Klenkes en ‘GastroGuide Euregio’). De groep beschikt over een eigen drukkerij en verzorgt zelf de distributie.

Winstgevend

Medienhaus Aachen stelt 400 personeelsleden (exclusief distributie) tewerk en realiseert een jaarlijkse omzet van 80 miljoen euro. De Duitse mediagroep is winstgevend, maar die cijfers worden niet vrijgegeven.

De uitbreiding van onze activiteiten naar de Duitse regio Noordrijn-Westfalen is een logische volgende stap. Gert Ysebaert CEO Mediahuis

Als de overname slaagt, en daar lijken beide partijen van uit te gaan, dan verwerft Mediahuis 70 procent van AVG. De overige 30 procent is in handen van Aachener Nachrichten Verlagsgesellschaft GmbH & Co.KG (ANV), dat sinds 1996 deel uitmaakt van de Rheinische Post Mediengruppe.

Logische stap