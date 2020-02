Mediahuis ziet winst dalen door overname en herstructurering

De mediagroep Mediahuis heeft vorig jaar 4,7 procent meer omzet geboekt, maar ziet de nettowinst halveren door eenmalige kosten. Topman Gert Ysebaert verwacht voor dit jaar meer winst.

Mediahuis is in ons land de uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. In Nederland is de groep eigenaar van onder meer NRC Handelsblad en De Telegraaf.

Daar kwam vorig jaar een belangrijke Ierse poot bij met de overname van Independent News & Media (INM), de uitgever van de kranten Irish Independent, Sunday Independent en The Belfast Telegraph.

De Ierse overname telt maar voor vijf maanden mee in de jaarcijfers, maar droeg toch bij tot een omzetklim met 4,7 procent naar 857,9 miljoen euro. Ook de operationele cijfers zaten in het groen. Het operationeel resultaat steeg met 10,7 miljoen tot 65,9 miljoen euro ondanks aanhoudende druk op de advertentiemarkt, zeker in ons land.

Netto hield Mediahuis echter maar 15 miljoen over, 13,1 miljoen minder dan in 2018. De oorzaak ligt vooral bij de aankoop van INM en bij de kosten van herstructureringen in de nieuwsactiviteiten en de huis-aan-huisbladen. Mediahuis sloot ook zijn drukkerij in Groot-Bijgaarden. Alles samen viel de nettowinst 20 miljoen lager uit door eenmalige kosten en boekhoudkundige aanpassingen, zegt Mediahuis.

De Antwerpse mediagroep is in sneltempo de Belgisch-Nederlandse recepten aan het toepassen op zijn Ierse dochter. Recent werd een betaalmuur gelanceerd op de website van Irish Independent en Sunday Independent. Na de zomer gebeurt dat ook bij The Belfast Telegraph. Binnenkort sluit het bedrijf ook een drukkerij in de Ierse hoofdstad Dublin.