Medialaan boos om reclamedeal SBS en VRT

Zendergroep SBS Media Belgium gaat voor zijn nieuwe radiozender NRJ in zee met de VAR, de reclameregie van de VRT. Dat een commerciële zender beroep doet op de publieke omroep om een plaats in de markt te veroveren, is opmerkelijk. 'Dit is onbegrijpelijk', reageert concurrent Medialaan.

SBS heeft er lang op moeten wachten, maar gaat dit najaar eindelijk van start met een eigen radiozender. Na een hervorming van het radiolandschap kreeg de groep een reeks radiofrequenties in handen, waarmee in theorie 65 procent van de Vlaamse radioluisteraar kan worden bereikt. Met hitzender NRJ - een Vlaamse poot van een internationaal radiomerk dat onder andere al in Frankrijk en Duitsland sterk staat - wil SBS Media Belgium (50% SBS, 50% Mediahuis) 'actieve luisteraars' tussen de 14 en de 44 jaar bereiken.

Om tegenover dat doel ook advertentie-inkomsten te kunnen plaatsen, gaat de nieuwbakken zender nu in zee met de VAR. Dat dochterbedrijf van de openbare omroep VRT verzorgt al sinds 1990 de reclameregie van de VRT, die zijn commerciële inkomsten vooral uit radioreclame haalt.

'SBS is bijzonder trots om dit najaar met NRJ Vlaanderen de allereerste radiostappen te kunnen zetten', zegt SBS-CEO Peter Quaghebeur in een persbericht. 'De jongste Vlaamse radio zal meteen commercieel samen kunnen werken met de meest ervaren speler op de radiomarkt.'

Marktverstorend

Voor SBS zijn de voordelen van die verhoudingen duidelijk. Waar het een nieuwkomer op de radiomarkt normaal enige tijd kost om commercieel een plaats in de markt te veroveren, kan NRJ door zijn karretje aan dat van de VRT te haken wellicht sneller een vuist maken. De VRT is in het radiolandschap nog steeds oppermachtig, met een marktaandeel van meer dan 60 procent in het radiolandschap.

Maar dat maakt de samenwerking meteen ook erg opmerkelijk. Dat een commerciële speler beroep kan doen op de infrastructuur van een machtige openbare omroep om zichzelf een plaats in de reclamemarkt te veroveren, zou ook marktverstorend kunnen werken.

Om die reden schoot de raad van bestuur van de Franstalige openbare omroep vorig jaar nog de denkpiste af dat de RTBF-regie RMB zou optreden voor de Franse commerciële zender TF1 in België. Dat de RMB de intrede van TF1 op de Belgische markt zou faciliteren en zo het fragiele evenwicht zou verstoren dat in Franstalig België bestaat tussen de RTBF en RTL, werd toen als reden gegeven.

Medialaan boos

Bij commerciële concurrent Medialaan (Q-Music, Joe) is men dan ook not amused over de samenwerking. 'We vinden het onbegrijpelijk dat de openbare omroep reclame gaat verkopen voor een commercieel radiostation', zegt woordvoerster Sara Vercauteren. 'Bovendien blijkt uit hun persbericht dat ze hun dominante marktpositie bewust willen gebruiken om één commerciële zender te bevoordelen, en de anderen dus te benadelen.'

'Dit verhaal komt bovenop de vaststelling dat de radiozenders van de VRT de afgelopen jaren almaar commerciëler zijn geworden', klinkt het nog. 'Zo halen ze sinds 2012 elk jaar teveel reclamegeld uit de markt en overschrijden daarmee elke keer opnieuw het plafond dat vastgelegd is in de beheersovereenkomst. De logica achter deze beslissingen van de VRT ontgaat ons in elk geval volledig. We kunnen niet anders dan aan de alarmbel trekken.'