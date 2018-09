Medialaan haalt afgedankte VTM-hoofdredacteur terug

Nicholas Lataire wordt dan toch niet ontslagen als hoofdredacteur van 'VTM nieuws'. Hij krijgt wel een cohoofdredacteur naast zich.

Het is de tweede coup de théâtre in korte tijd aan de top van de nieuwsdienst van VTM. Nadat de directie van Medialaan vorige week onverwachts hoofdredacteur Nicholas Lataire en directeur Nieuws Kris Hoflack de laan had uitgestuurd, komt ze nu op het ontslag van die eerste terug. Dat meldt Medialaan-woordvoerster Sara Vercauteren.

Lataire zal wel An Goovaerts als cohoofdredacteur naast zich moeten dulden. De ex-hoofdredacteur van De Morgen was na het dubbele ontslag benoemd tot tijdelijk hoofdredacteur van 'VTM nieuws'.

Lataire was de laan uitgestuurd nadat een brief was uitgelekt van een groep journalisten die kritiek hadden op zijn nieuwskeuzes. Een groot deel van de redactie was het echter niet eens met zijn ontslag en drong er de voorbije dagen bij de directie op aan om dat weer in te trekken.

Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, de CEO’s van Medialaan, geven in een persbericht toe dat de heraanstelling geen evidente beslissing is. Ze hebben het over een 'onwaarschijnlijke opeenstapeling van gebeurtenissen' die geleid heeft tot een 'onmogelijke situatie op onze nieuwsvloer en in ons bedrijf.'