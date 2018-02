Medialaan wint op radiomarkt

De VRT-radiozenders hebben in de laatste vier maanden van vorig jaar licht aan marktaandeel verloren. De Medialaan-zenders Qmusic en Joe gingen er dan weer allebei op vooruit. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde CIM-cijfers.

Joe is de sterkste groeier op de radiomarkt, van 7,3 naar 8,8 procent marktaandeel.

Radio 2 blijft de best beluisterde zender, met een marktaandeel van 30,5 procent - in de tweede golf van 2017 was dat nog 31,8%.