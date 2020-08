Mediatycoon Sumner Redstone overleden...

Vanuit een kleine drive-incinema bouwde Redstone een imperium uit met tentakels tot ver buiten het Amerikaanse medialandschap: van CBS over MTV tot Nickelodeon. Redstone werd 97.

Larger than life. Zo kan je de levensloop van Sumner Redstone omschrijven. De roodharige selfmade-ondernemer van Joodse komaf was een icoon in de Amerikaanse mediawereld.

Zijn gewaagde overnames, waarbij Redstone grote schulden aanging, haalden de krantenkoppen van de financiële pers. Zijn machtsstrijd, liefdesleven en vaak driftige beslissingen, zoals het publiekelijk ontslaan van steracteur Tom Cruise, maakten hem het onderwerp van vurige roddels in de showbizz.

'Sumner Redstone was een briljant visionair, manager en dealmaker, die in zijn eentje een drive-inbioscoop in familiebezit heeft getransformeerd tot een internationale mediaportfolio', aldus Bob Bakish, CEO van ViacomCBS Inc. in een verklaring.

Redstone, een veteraan van de Tweede Wereldoorlog, laat een imperium achter met de beursgenoteerde mediagigant ViacomCBS als grootste vlaggenschip . Viacom is de moedermaatschappij van bekende internationale mediamerken zoals MTV (muziek en realityreeksen) en Nickelodeon (kinderzender). CBS is bij ons minder bekend, maar is voor het Amerikaanse publiek de thuishaven van talkshows zoals The Late Show met Stephen Colbert. De twee mediabedrijven fuseerden in 2019 om beter opgewassen te zijn tegen pletwals Netflix.

Op zijn piek had het imperium van Redstone een waarde van 80 miljard dollar.

De HBO-reeks Succession is losjes gebaseerd op het leven van Redstone.

Redstone had volgens de Bloomberg Billionaires Index een nettovermogen van 1,9 miljard dollar. Hij beheerde zijn vermogen door middel van zijn holding National Amusements die hij strak in handen hield.

In mei 2015 verklaarde Redstone dat zijn eigendommen na zijn dood moesten worden overgedragen aan een familiale stichting waarvan dochter Shari Redstone en haar zoon, Tyler Korff de beheerders zijn.

Hoewel Redstone tot zijn dood zijn holding bleef besturen, kampte hij al enige tijd met gezondheidsproblemen, onder meer een verminderd spraakvermogen. Volgens zijn biografen communiceerde hij via een tabletcomputer die geprogrammeerd was om drie antwoorden te geven: 'ja', 'neen' en 'fuck you'.