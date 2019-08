Megafusie van Amerikaanse mediabedrijven

Het hing al een tijd in de lucht, maar pas dinsdag kwam er witte rook: de Amerikaanse mediabedrijven CBS en Viacom fuseren tot ViacomCBS. De megafusie creëert een gecombineerd bedrijf met ruim 28 miljard dollar omzet. De samensmelting zal volledig in aandelen worden uitgevoerd. CBS-aandeelhouders krijgen 61 procent van het gecombineerde bedrijf in handen, de rest gaat naar de beleggers achter Viacom. Met de deal is een bedrag van 11,7 miljard dollar gemoeid.