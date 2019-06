Miljardenbod op eigenaar Bild en Immoweb

Het bod van 63 euro per aandeel bestaat volledig uit cash. Axel Springer sloot gisteren af op 56 euro.

Het was al eerder bekend dat KKR en Axel Springer overnamebesprekingen voerden om het media-imperium van de beurs te halen. Het bod is 32 procent hoger dan de gemiddelde beurskoers over de laatste drie maanden voor de gesprekken bekend geraakten.