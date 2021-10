Modelondernemer Bart Van Coppenolle roept almaar meer vragen op...

Hij werd gefêteerd als modelondernemer en richtte een Onderneming van het Jaar op, maar voor de opvolgers daarvan bleef het zakelijk succes uit. Deze week bleek dat ook een strafonderzoek loopt naar twee bedrijven van Bart van Coppenolle.

Het was niet bepaald de week van de Leuvense serieondernemers Bart Van Coppenolle (50) en Philip Vandormael (48). Maandag raakte bekend dat vier van hun bedrijven onder de voogdij van voorlopig bewindvoerders waren geplaatst. De reden: het geduld van de schuldeisende banken, KBC op kop, is op. De kans dat de bedrijven failliet gaan, is groot. Tot overmaat van ramp raakte bekend dat het parket van Hasselt een strafonderzoek voert naar twee al failliete bedrijven van het duo. Ook voor andere bedrijven rijzen vraagtekens bij de gang van zaken.

Bolleboos Bart Van Coppenolle is burgerlijk ingenieur en combineerde die studies met filosofie. Hij werkte korte tijd aan zijn alma mater, de KU Leuven, als onderzoeker. Hij is ook uitvinder. Zijn naam staat samen met die van anderen onder een reeks patenten.

Hij richtte in 1995 Metris op en zette na de verkoop ervan aan Nikon een reeks tv-bedrijven op, met Choice als recentste project. Zijn vaste zakenpartner is Philip Vandormael. Ook zijn broer Roeland is entrepreneur. Hij is de man achter de vastgoedwebsite Zimmo.be.

Van Coppenolle denkt niet alleen out of the box, hij ziet ondernemen ook groots. Met Metris bouwde hij aan een wereldspeler. Ook voor zijn tv-projecten denkt hij meteen internationaal en wil hij zich meten met de gevestigde waarden. Hoog en laag Metris werd Onderneming van het Jaar 2006 en hij werd genomineerd als Manager van het Jaar 2008. Na Metris blijft nieuw zakelijk succes uit. Enkele van zijn bedrijven gingen al failliet. Voor andere dreigt hetzelfde lot. Er loopt ook een strafonderzoek naar twee bedrijven.

Nochtans werd de in Ukkel geboren Van Coppenolle 15 jaar geleden in Vlaanderen gefêteerd als modelondernemer. Dat had hij te danken aan het parcours dat hij reed met het meettechnologiebedrijf Metris, een spin-off van de KU Leuven. Het was zijn collega-onderzoeker Lieven De Jonge aan de universiteit die bij Van Coppenolle, toen amper 24, aanklopte met het voorstel een bedrijf op te richten. Van Coppenolle had immers ‘ervaring’. Hij had zijn vriendin geholpen met het schrijven van een businessplan en onderhandelingen met een bank voor haar fotozaak.

Ferrari

‘Alle voorwaarden waren vervuld om grandioos te mislukken’, liet hij later optekenen. ‘We hadden geen plan, geen product, geen marktkennis en vooral: geen ervaring.’ Toch slaagde Metris er onder zijn impuls en die van De Jonge en operationeel directeur Vandormael in hoge ogen te gooien. Mee door een hele reeks overnames groeide het bedrijf na de oprichting in 1995 uit tot een wereldspeler die werkte voor klanten met ronkende namen als Boeing, Airbus, Rolls-Royce, BMW en Ferrari.

Met de miljoenen die Bart Van Coppenolle bij de verkoop van Metris opstreek, kon hij rentenieren. Dat was echter niet de aard van het beestje.

2006 werd een sleuteljaar met Metris' beursgang in Brussel en de onderscheiding Onderneming van het Jaar. Maar Metris was sterk afhankelijk van kwetsbare sectoren, zoals die van de auto’s, en torste veel schulden. De bankencrisis van 2008 trof het bedrijf hard. Plots was het saneren en redden geblazen. De jager werd een jaar later prooi toen het Japanse Nikon, bij ons vooral bekend van de camera’s, 72 miljoen euro op tafel legde om Metris goedkoop in te lijven en van de beurs te halen.

Ontslag

Van Coppenolle mocht minstens drie jaar CEO blijven, maar al na enkele maanden was de relatie met de Japanse eigenaars te verzuurd en volgde zijn ontslag. Met de miljoenen die hij opstreek, kon hij rentenieren. Dat was echter niet de aard van het beestje. Al bij zijn vertrek sprak hij over zijn voornemen om een sabbatical te nemen en niet te snel met iets nieuws te beginnen: ‘Ik weet nu al dat me dat verdomd veel discipline zal kosten.’

Nog geen jaar later maakte hij zijn plannen bekend om zich met nieuwe technologie te werpen op de markt van de internettelevisie. Het idee was ontstaan bij het verslinden van boeken over een van zijn passies: onze hersenen en hoe ze functioneren. Die studieperiode leidde in 2012 ook tot een eigen boek over geld.

Droom

'Ik móét werken. Niet voor het geld. Maar er is die roeping. Een droom najagen en die willen delen. Daar draait het leven om’, zei hij bij de boekvoorstelling. Het verklaart, samen met zijn koppigheid, waarom hij al ruim tien jaar met vooral vallen en een beetje opstaan nieuw zakelijk succes probeert na te streven, deze keer in de tv-sector. Ook al kostte dat hem en anderen al tientallen miljoenen euro’s.

Als dit lukt, ga ik problematisch veel geld verdienen. Bart Van Coppenolle Oprichter van Bhaalu (in 2010)

Bhaalu, zijn eerste project uit 2014 waarmee hij volgens buitenstaanders zijn tijd ver vooruit was, was een soort videorecorder van de 21ste eeuw, waarmee tv-programma’s konden worden opgenomen in de cloud en op aanvraag herbekeken. Het mislukte door het juridisch verzet van de tv-zenders. Nochtans claimde hij een gat in de markt te hebben gevonden. ‘Als dit lukt, ga ik problematisch veel geld verdienen’, zei hij in 2010.

Spotify

Van Coppenolle en Vandormael begonnen daarna met de voorbereidingen voor de opvolger Choice, onder meer door enkele kleine telecombedrijven te kopen. Choice profileert zich ook als het tv-kijken van de toekomst: het is een combinatie van een persoonlijke, digitale tv-gids met socialemediafuncties, een soort Spotify van de televisie.

Ik wil in Europa een bedrijf opzetten dat op kan tegen Google en Facebook. Bart Van Coppenolle Ondernemer (in 2020)

Opnieuw zijn de ambities groot. ‘Ik wil in Europa een bedrijf opzetten dat op kan tegen Google en Facebook’, zei Van Coppenolle een jaar geleden. Net zoals bij Metris vond hij ook nu de weg naar de beurs, al is het eerder een zijweg, met een notering op het minder gereglementeerde Euronext Access. De koers is sinds februari gehalveerd. Ook stopten enkele duizenden kleine beleggers al meerdere miljoenen in het project via crowdfunding en sinds kort loopt er zelfs een kapitaaloperatie in Nederland om de internationale ambities te onderstrepen.