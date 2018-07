Murdoch haalt grof geschut boven om Sky in te lijven

De mediatycoon Rupert Murdoch biedt 24,5 miljard pond (27,7 miljard euro) voor de Britse commerciële televisiezender Sky. Hij troeft daarmee Comcast af. Sky is het bod genegen.

Comcast, bekend van de Amerikaanse televisiezender NBC, en 21st Century Fox, het mediaconcern rond tycoon Rupert Murdoch, zitten al maanden verwikkeld in een bitse strijd voor Sky. Het Britse Sky baat in het VK, Ierland, Duitsland en Italië betaaltelevisiezenders uit. Het is ook eigenaar van de Britse nieuwszender Sky News en bezit veel rechten op Premier League-matchen.

Murdoch bood in 2016 al op de aandelen van de Britse commerciële zender die hij nog niet in handen had (61%). De tycoon bood aanvankelijk 10,75 pond per Sky-aandeel. Maar Comcast kwam op de proppen met een overnamevoorstel dat 16 procent hoger lag (12,5 pond per stuk).

Murdoch lijkt de strijd nu te winnen met een bod van 14 pond per aandeel, zo'n 12 procent meer dan wat Comcast biedt. 21st Century Fox zegt dat het een akkoord op zak heeft van het onafhankelijk comité van Sky dat moet oordelen over de biedingen.

Bezwaren

De overnameplannen van 21st Century Fox stuitte op bezwaren in Groot-Brittannië omdat Murdoch te veel macht zou krijgen, vooral in de nieuwsmedia. Om rekening te houden met de wensen van de Britse regering had hij al afspraken gemaakt met Disney om de nieuwszender Sky News meteen na de deal door te verkopen aan de Amerikaanse entertainmentgroep.