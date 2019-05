Nancy Dubuc moet mediagroep Vice vrouwvriendelijker imago geven

Een vrouw van vijftig moet Vice, de tegendraadse mediagroep die zich vooral op jonge mannen richtte, uit het slop trekken én een vrouwvriendelijkere cultuur geven.

Misschien bent u tijdens het zappen tussen tv-zenders al eens bij Viceland beland. De alternatieve zender, die onderwerpen als seks, drugs en jongerencultuur op een ongezouten manier durft te brengen, behoort tot de New Yorkse groep Vice, naar eigen zeggen het grootste mediamerk voor millennials.

Vice groeide onder costichter Shane Smith, een nonconformistische Canadese media-ondernemer en globetrotter, uit van een Canadees cultmagazine tot een wereldwijd mediaconcern in 32 landen dat enkele jaren geleden nog 5 miljard dollar waard was. Het digitalemediaplatform, dat zijn publiek vooral via zijn website, YouTube en sociale media aan zich bindt, maakte onder zijn leiding ook de sprong naar de 'klassieke' televisie, omdat daar het meeste advertentiegeld zat.

De grote media kochten zich bij Vice in, omdat ze niet goed wisten hoe ze zelf de twintigers en dertigers moesten bereiken. Eerst werd 21st Century Fox in 2013 een grote aandeelhouder en twee jaar later ook de entertainmentreus Disney. Maar daarna kwam de klad erin. De activiteiten van de eclectische mediagroep met 3.000 werknemers schoten alle kanten uit - met ook een nieuwsdienst en een eigen reclamebureau - en het bedrijf dook in de verliescijfers.

Schoon schip

De kleurrijke Smith trad een jaar geleden af als CEO en werd vervangen door Nancy Dubuc, tot dan de CEO van het tv-bedrijf A+E Networks, dat Disney als belangrijke aandeelhouder heeft. Zij is door Disney naar Vice gestuurd om er schoon schip te maken. Maar dat de nieuwe topvrouw de zaken vooralsnog niet op orde heeft gekregen, bewijzen de afwaarderingen door Disney. De entertainmentgroep, die recentelijk 21st Century Fox en dus ook diens Vice-aandeel kocht, schreef woensdag zijn belang in Vice met 353 miljoen dollar af, na een eerdere afboeking met 157 miljoen dollar vorig jaar. Dat duidt er volgens waarnemers op dat Disney weinig - en misschien zelfs geen - waarde meer ziet in Vice.

Er is eindelijk een volwassene in de kamer. Bronnen bij Vice

Is Vice - geschatte omzet 600 miljoen dollar - een tv-bedrijf, een nieuwsdienst, een productiehuis, een creatief agentschap of een internetplatform? Toen Dubuc er begon, wist ze naar eigen zeggen niet in welke business ze was beland. 'We proberen te verhelderen wat Vice is', verklaarde ze deze week in een interview met Bloomberg TV. De CEO schudde in haar eerste jaar de organisatie op door de opdelingen per land af te schaffen en voortaan met vijf divisies (tv, studio, reclamebureau, nieuws en digitaal) te werken. Bij die reorganisatie gingen een 250-tal jobs verloren. Vice winstgevend maken, is 'haar eerste prioriteit'.

MeToo

Maar naast het organisatorische opkuiswerk maakt Dubuc ook werk van een cultuuromslag bij Vice. Viceland stond door zijn programmatie lang bekend als een 'mannenzender'. Dubuc zegt dat de programmatie zich aangepast heeft aan 'de veranderde wereld' en dat er bij de digitale kijkers evenveel mannen als vrouwen zijn.

250 miljoen George Soros De Amerikaanse miljardair George Soros pompte onlangs 250 miljoen dollar in de mediagroep Vice.

Dat Disney een vrouw aanstelde als CEO bij Vice, was ook een intern signaal. Enkele maanden voor Dubucs aanstelling, brak er een MeToo-schandaal los bij Vice, dat zijn hoofdkwartier heeft in de hippe New Yorkse wijk Williamsburg. Verscheidene jonge vrouwelijke werknemers getuigden over handtastelijkheden door hun mannelijke bazen. Dat leidde tot het ontslag van die managers.

Dubuc, die eerder het wangedrag van haar zakelijke kennis Harvey Weinstein openlijk afkeurde, stelde daarna vrouwen aan op sleutelposities, waaronder de personeelsdirecteur en het hoofd digitale content. Ze schikte ook een rechtszaak rond te lage lonen voor vrouwelijke 'Vicers' en maakte werk van een gelijk loon voor gelijk presterende mannen en vrouwen.

Georges Soros

De topvrouw krijgt externe steun voor haar Operatie Vernieuwing. De investeringsfirma 23 Capital en een fonds van miljardair Georges Soros pompten begin deze maand 250 miljoen dollar in Vice. 'Dat moet voldoende zijn', zegt de CEO. Ze wijst op de grote troef van Vice: een wereldwijde merkbekendheid bij het jonge volkje.

Schermvullende weergave Shane Smith, de vorige CEO van Vice. ©Getty Images