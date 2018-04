‘Napoleon van de reclame' beleeft na 33 jaar zijn Waterloo

’s Werelds grootste reclamegroep WPP moet voor het eerst in haar 33-jarige bestaan verder zonder zijn oprichter Martin Sorrell. Mogelijk leidt dat het einde van het concern in.

‘Het huidige tumult zet te veel onnodige druk op de business. Het is voor jullie werknemers, klanten en aandeelhouders beter dat ik een stap opzij zet.’ Zo besloot Martin Sorrell afgelopen weekend de afscheidsmail naar zijn ruim 200.000 medewerkers in 112 landen.

De 73-jarige Sorrell stond 33 jaar lang aan het hoofd van WPP, met 17,5 miljard euro omzet de grootste reclamegroep van de wereld. Ondanks zijn leeftijd was de topman niet van plan snel met pensioen te gaan - ‘ik ga door tot ik erbij neerval’ - maar beschuldigingen over gesjoemel met geld van het bedrijf beslisten daar anders over.

Sorrell introduceerde in de geldverslindende reclamewereld de kostencontrole. Zo krikte hij de marges van zijn overnameprooien gevoelig op.

Zijn afscheid komt er na onderzoek van de raad van bestuur van WPP naar de vermeende fraude. Details over dat afgeronde onderzoek gaf de groep niet vrij. Sorrell ontkende formeel dat hij fouten heeft gemaakt.

Het vertrek zint beleggers niet. Ze duwden het WPP-aandeel op de Londense beurs bijna 7 procent lager. Volgens analisten is Sorrell onvervangbaar. Bovendien maakt de groep sowieso al een woelige periode door. Het afgelopen jaar zag WPP 35 procent van zijn beurswaarde in rook opgaan, van 22 tot 16 miljard euro. Voornamelijk door grote adverteerders die minder miljoenen uitgeven aan reclame én de techreuzen Google en Facebook, die beslag leggen op het leeuwendeel van de online taart. Een winstwaarschuwing deed het WPP-aandeel vorige zomer in één dag 13 procent kelderen, de grootste koersduik in 17 jaar.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Voor het eerst in zijn bestaan moet WPP nu op zoek naar een nieuwe leider. Sorrell, toen 40, kocht in 1985 samen met een zakenpartner voor 400.000 pond 29,9 procent van Wire & Plastic Products (WPP), oorspronkelijk een producent van winkelmandjes en dierenkooien. De op de beurs zo goed als lege schelp gebruikte Sorrell om met een opeenvolging van overnames een reclame-imperium uit te bouwen. Vandaag is WPP de paraplu boven ruim 400 reclame- en mediabureaus die elke dag een slordige 5 miljoen euro winst maken. Met die veroveringstocht werkte Sorrell zich op tot de ‘Napoleon van de reclame’.

opvolger? Tot de reclamereus WPP een nieuwe CEO heeft gevonden, neemt voorzitter Roberto Quarta de taken van Martin Sorrell over. Hij krijgt daarbij versterking van Mark Read (hoofd WPP Digital) en Andrew Scott (operationeel directeur WPP Europa), die zijn aangesteld als operationeel directeurs. Voor Sorrells opvolging zal de groep extern kijken, weten kenners. Worden genoemd als kandidaat-opvolger: Jeremy Darroch, topman van de pan-Europese televisiegroep Sky, en Andrew Robertson, de CEO van WPP-rivaal BBDO.

En dat terwijl de selfmade man nooit zelf een reclamebureau heeft geleid, sneren critici, die hem daarom tot op de dag van vandaag als een outsider beschouwen. Sorrell, geboren in een Joods gezin in het noorden van Londen, belandde per toeval in de reclamewereld. Na zijn economische studies kwam hij terecht bij een adviseur van bedrijven. Toen hij Saatchi & Saatchi hielp bij een overname had hij nog nooit van het reclamebedrijf gehoord. ‘Ik dacht dat het een nieuw hifi-bedrijf was’, gaf Sorrell toe. Tijdens de onderhandelingen raakte hij zwaar onder de indruk van de Saatchi-broers Charles and Maurice, waarna zij van Sorrell hun eerste financieel directeur maakten. Zeven jaar later waagde Sorrell zijn eigen kans omdat hij vond dat de reclamesector amateuristisch werd geleid.

Zo introduceerde hij in die geldverslindende wereld het concept kostencontrole en krikte hij de marges van zijn overnameprooien gevoelig op. Voor die werkwijze kreeg hij heel wat kritiek over zich heen. David Ogilvy, geprezen als de grondlegger van de moderne reclame, noemde Sorrell een ‘odious little shit’ toen die zijn gelijknamige groep in 1989 overnam.

Sorrell was de best betaalde CEO van alle beursgenoteerde bedrijven in het VK. De voorbije zes jaar stak hij ruim 230 miljoen euro op zak.